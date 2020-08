Descartan la apertura del CAM La Hoya

El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, habló hoy sobre la situación del CAM La Hoya y descartó su apertura. A pesar de los reclamos de instructores y esquiadores locales, el funcionario municipal contó que hubo una reunión la semana pasada en la que se llegó a la conclusión de que abrir el centro de esquí es inviable este año.

"Demanda entre 15 y 20 días de trabajo la apertura del centro de esquí. La semana pasada si se arrancaba ese mismo día estábamos hablando de mediados de agosto, por lo cual es un mes prácticamente perdido. Después teniendo en cuenta que no se ha habilitado ningún tipo de turismo regional no tenía mucho sentido para el sector turístico porque no iba a generar movimiento e ingresos, sería abrir solamente para el público local, ni siquiera están los protocolos aprobados", explicó Riquelme. "En líneas generales charlamos que no tenía mucho sentido la apertura, seguramente no va a suceder", afirmó.

"Estamos hablando solo de esquiadores locales, entonces al sector no le daba ningún beneficio".

Con respecto al complejo escenario de la actividad turística, Riquelme señaló que hay "mucha incertidumbre, todos los días va cambiando. Esperamos para el verano poder tener actividad". "Estamos trabajando con el ministro de Turismo en una activación micro regional, que es probable que no reditúe mucho para salir adelante de este impacto tan grande pero sirve como prueba para empezar a implementar los protocolos", sostuvo.