En diálogo con Red43, el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, se refirió a la situación epidemiológica de Chubut a partir de notificar de manera oficial la circulación comunitaria de coronavirus en Comodoro Rivadavia. Explicó que "veníamos con un promedio de 13% de casos sin nexo epidemiológico y con los del fin de semana llegamos a un 20%. Esto significa sin dudas que hay circulación viral".

Por otro lado, aclaró que solo en Comodoro Rivadavia "no podemos enlazar epidemiológicamente". En este sentido, diferenció: "En Sarmiento hay 3 casos confirmados pero todos con nexo epidemiológico, a partir de un caso que fue contagio de otro paciente aparecieron dos más todos enlazados. Lo mismo en Rada Tilly, un solo caso con nexo epidemiológico".

De todas maneras, descartó que vayan a implementar un aislamiento estricto: "Lo que hemos decidido es no permitir más habilitaciones pero no vamos a retroceder en este momento. Entendemos que hay cansancio y mal humor social por estos cinco meses de cuarentena y retroceder en fases implicaría que no lograríamos objetivos". "Estamos centrados en el cuidado individual, con eso se va a lograr que no se expanda más esta pandemia", subrayó. "Uno ha visto lo que ha pasado en otras provincias donde se ha querido retroceder de fases y esa medida no ha tenido el éxito que debería", agregó.

Sobre la gran cantidad de contagios por reuniones sociales, como ocurrió en Bariloche desde el Día del Amigo, analizó: "Nosotros tuvimos una situación similar a partir del brote en Comodoro Rivadavia , que venía en un contexto de baja y posteriormente al Día del Padre hubo otro rebrote. Las reuniones familiares y sociales, los contactos directos y el no cuidado en el contexto laboral lleva a que haya una mayor dispersión de la enfermedad". "Más del 80% de los contagios, contados por los propios pacientes, han sido en el ámbito familiar y laboral, por besos, saludos, compartir el mate y hablar cerca sin ningún tipo de protección", reveló Puratich.

"Tenemos que fortalecernos en que cuidarse uno es cuidar a los demás y llegar al poco espacio de la sociedad que no hemos llegado, porque la mayoría lo ha entendido".

En cuanto a la situación de Esquel y la región cordillerana, sostuvo que "se ha trabajado muy bien". "En Esquel particularmente los controles que se han hecho en la portada, los cumplimientos de cuarentena. Creo que la experiencia del hantavirus ha sido fundamental para llegar a esta etapa sin haber reportado casos y está basado más que nada en el comportamiento de la sociedad. Ninguna política sanitaria tiene éxito si no es avalada por la sociedad", sostuvo.

"El lugar más complicado de la cordillera es en Río Negro. Bariloche es una zona muy compleja, han empezado a aparecer casos en El Bolsón y hay una comunicación bastante fluida con nuestra comarca", indicó el ministro de Salud. Por este motivo, "siempre está el control y se exigen los permisos de circulación, lo que se hizo fue un acuerdo entre ambos gobiernos provinciales donde hay un listado de personas que trabajan de un lado y del otro y están autorizados a circular. Se hacen controles estrictos porque las realidades epidemiológicas son muy distintas".

"Hay que tratar de que no llegue a nuestro lado, si bien sabemos que es altamente probable que ingrese, tratar de demorarlo. Que si hay casos sean la menor cantidad posible".

En otro orden de cosas se refirió al regreso de personas que están en otras partes del país y continúan llegando, sobre lo cual hizo una aclaración: "Varados es un término que no corresponde, son personas que viven en otras provincias por una circunstancia especial como es el estudio. Como está prácticamente confirmado que no habrá clases presenciales quieren volver". Recordó que el gobierno se ha ocupado de quienes estaban varados y "desde el 20 de marzo hasta ahora han retornado alrededor de 16 mil personas. Nunca hubo una restricción, sí un orden". Para poder realizar correctamente los seguimientos, habrá un máximo de ingresos cada dos semanas: "En el decreto próximo a salir pusimos un cupo de 270 personas cada 15 días que es lo que permite al sistema sanitario hacer los controles".