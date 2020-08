Luego de conocerse la sentencia con Prisión Domiciliaria para José Vargas, Rocío y su madre, manifestaron a Red43 su malestar con la determinación y su preocupación en nombre de todas las mujeres que son víctimas de acoso callejero.

Rocío, una de las mujeres que se animó en su momento a denunciar la situación, se mostró enojada con la sentencia: "Ahora con qué cara le decimos a las mujeres que se animen a denunciar, si este tipo está en su casa. Siento que el Estado nos está abandonando y no es justo".

En este marco, la joven indicó que en estos treinta días, se acercaron muchas mujeres a decir que reiteradas veces tuvieron este tipo de problemas con el acusado y en el caso de algunas, desde temprana edad.

"Si el no está en sus cabales, que el servicio de Salud Mental se haga cargo, pero no en su casa. Su casa no es segura para él. En la audiencia se dijo que la madre no lo asistía desde el 2016 y ahora tiene que estar junto a su madre"