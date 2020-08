Hoy en Tribunales se desarrolló la audiencia previa al juicio por el homicidio de Maximiliano "Kuty" Méndez. En el lugar se concentraron varios familiares con el pedido de justicia.

Exigen cadena perpetua "sin ningún beneficio para este cobarde, este asesino". "Pablo Navarro nos arrebató la vida de un laburante, una muy buena persona, que no tenía ningún inconveniente con nadie", señaló Alexis Caneo. "Está en Comodoro Rivadavia y pedimos que cumpla condena allá para que sienta lo que es estar lejos de un familiar, que sufra lo que nosotros estamos sufriendo", agregó.

La prima de Méndez, Norma Díaz, lo recordó: "Quería recalcar que Kuty había cumplido 24 años el 7 de diciembre, era un ser muy querido por la familia y el barrio. Esta persona el arrebató la vida de una manera muy brutal". "Esto pasó el 21 de diciembre del año pasado, quizás algunos ya se han olvidado pero nosotros lo tenemos presentes todos los días", señaló.

"La justicia sería que 'Kuty' vuelva, pero eso no va a pasar y pedimos la condena máxima pero que se cumpla, que no le den beneficios porque mi primo no tuvo oportunidad de defenderse".