“Estamos muy contentos y ansiosos de cierta manera, es que la gente del COEM nos autorizaron las pruebas libres de Karting así que durante del fin de semana del 8 y 9 de agosto podremos hacer las primeras pruebas post pandemia en Esquel”.

Esto lo destacó Enrique Hernández (hijo del conocido “Tosca” Hernández), quien es presidente de la AVOCH.

Hernández destacó que uno de los puntos que tiene el protocolo es que en la semana previa a las pruebas libres, los pilotos deberán inscribirse para la misma y a partir de este número se armarán los horarios de cada una de las pruebas, donde la cantidad máxima de karting en pista en un mismo momento no puede superar el número de diez.

Hasta el momento el COEM solo autorizó los ensayos o pruebas libres y recién se podría calcular que en el mes de septiembre habría alguna fecha puntuable de un campeonato que en este 2020 no arrancó.

Ante la consulta de cuantos pilotos estarían en condiciones de acercarse a la pista el próximo fin de semana, Hernández señaló que unos 30 pilotos ya mandaron un mensaje de interés de estar en la pista.

En relación al protocolo presentado por la AVOCH, el presidente destacó que “enviamos un protocolo con medidas de seguridad e higiene y con un respaldo para los pilotos que tiene que ver con el pago de un seguro y la presencia de una ambulancia”.

Además colocarán, como medida de sanidad, una barrera de desinfección. Todo esto ya está aprobado, lo único que falta es que el municipio les provea de un veedor para ver de qué se respeten las medidas “y esta semana nos conformarán quien será la persona que hará este trabajo”, remarcó además.

-¿Se habló de ampliar el sector de boxes que este más alejados uno del otro?

- No. Es un playón bastante amplio así que manteniendo una distancia de 3 metros entre un karting y otro no habría problema.

-¿Qué fecha manejan ustedes para el inicio de la temporada? ¿Podrán usar parte del 2021 para la temporada que todavía no se inició?

- Calculamos que podríamos comenzar a correr en el mes de septiembre, pero como será el campeonato es tema que aún se está analizando desde la Federación Chubutense de automovilismo, que es la entidad que fiscaliza a los clubes y asociaciones de cada una de las localidades. Se analizan varias teorías, donde una sería hacer un campeonato 2020-21 unificado y la otra opción que hay es hacer fechas dobles desde septiembre hasta fin de año.

- ¿Lo más acertado sería hacer un campeonato 20-21 teniendo en cuenta los costos que esto significa y no tener que desembolsar mucho dinero en tan poco tiempo?

- Eso es cierto. Te cuento que para arrancar un campeonato tenés que hacerte una licencia médica que tiene un costo bastaste elevado y prácticamente este año no se tuvo uso de esa licencia y por ende no se justifica que dure hasta diciembre y tener que sacar una nueva el año que viene. Precisamente el costo de esa licencia médica para este año fue de 8.300 pesos y acá en la cordillera muchos de los pilotos ya sacaron la licencia y no tuvimos carrera durante este año.