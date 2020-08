Alexis Sepúlveda, uno de los choferes de colectivo que hoy reclamaron bloqueando el portón del Área Operativa, sostuvo que "no queríamos llegar a esto". Remarcó que hace varios meses vienen buscando otras alternativas para evitar esta instancia.

"Detrás de esta problemática hay 14 familias, somos ciudadanos de Esquel, pagamos nuestros impuestos y gastamos nuestro dinero acá", subrayó Sepúlveda. Sostuvo que desde que asumió Julio Ruíz como secretario de Gobierno "al intendente no lo vimos más" y el funcionario se hizo cargo "pero nunca hubo una propuesta concreta". "Es un problema de plata que tienen que arreglar con la empresa y nosotros somos eslabón de la cadena que está aguantando esta situación", consideró.

Destacó que "no queríamos llegar a la instancia de cortar". "Tres veces trajimos los colectivos, la primera vez no tapamos nada, ayer tapamos Mitre y sabíamos que los autos iban a sacarlos por atrás, no importaba. Era simplemente decir 'están los colectivos, estamos los choferes y necesitamos trabajar'", explicó.

Reclamó que hay "poca respuesta" del Ejecutivo municipal. "Ayer queríamos charlar con el intendente, cruzó por la vereda e improvisamos ahí una reunión. Él dijo que Acevedo no lo atendía, lo llamamos y a los 5 minutos llegó a la Municipalidad", contó el trabajador. "Nosotros y la empresa queremos salir, pero así como está la situación no da para más", agregó.

"Los tiempos burocráticos o políticos no son los nuestros, a nosotros no nos esperan las deudas, ni nuestras familias para tener un montón de cosas. Hay familias que desde mayo no cobran",

"Estamos abiertos al diálogo desde el comienzo, pero nadie ha dado la cara, es la realidad", amplió y aseguró que ayer no hubo un nuevo llamado desde la municipalidad a Acevedo, como habían convenido en la reunión. "Nosotros estamos ajenos a la negociación, necesitamos trabajar. Nuestro reclamo no es por la empresa, no estamos mandados por el dueño. Necesitamos trabajar como cada ciudadano. Lo lamentamos por los compañeros que hoy no pudieron salir a trabajar, pero venimos hace tres meses y medio con propuestas que parece que fueron mentiras", cerró Sepúlveda.