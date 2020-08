El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Emiliano Biondo, destacó hoy que la situación del coronavirus en la zona de influencia del A.P. cordillerano sigue estando bajo control.

Aseguró que los casos positivos de El Hoyo son integrantes de una misma familia y todos sus contactos estrechos son familiares con los que conviven en un mismo predio. "Estuvieron asistiendo a una persona que estaba enferma y falleció en Bariloche. Hace 3 o 4 días volvieron y directamente cumplieron aislamiento social obligatorio en su domicilio", explicó

"La sintomatología surge a uno o dos días después del regreso por lo cual el lugar de contagio es en Bariloche, no hubo ningún tipo de interacción en El Hoyo", aclaró. Biondo remarcó que "se actuó bajo protocolo, es una situación controlada en la cual surgen estos casos".

"Los contactos están en supervisión, se harán todos los estudios necesarios, el seguimiento de 14 días y el alta que se hace con el hisopado también".

Afirmó que la situación es "favorable": "No vamos a cambiar ninguna conducta ni en El Hoyo ni en el resto de las localidades del Área Programática. Sabemos cómo se produjeron los contagios y que no hay otros casos relacionados". "No surgen de la nada o sin nexo epidemiológico, surgen de una situación identificada y eso es muy importante", valoró.