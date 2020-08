Comodoro Rivadavia es la ciudad más complicada por la pandemia de coronavirus en Chubut. Con un importante aumento de casos en los últimos días, gran parte de ellos por circulación comunitaria, la situación preocupa.

En diálogo con Red43, la periodista Ornella Vezzoso brindó un pantallazo de cómo se vive hoy en la ciudad petrolera. Remarcó que en las últimas horas se registraron 35 casos solo en Comodoro Rivadavia y que si bien en el informe provincial se toma el conglomerado con Rada Tilly, los contagios en esa localidad son menos. De los últimos infectados que se reportaron "solo 10 son contactos estrechos y 25 están buscando su nexo epidemiológico".

Agregó que 234 casos están activos, 274 recuperados y se registraron 4 víctimas fatales, todas con problemas de salud preexistentes. Actualmente, 5 pacientes cursan la enfermedad hospitalizados y 3 de ellos con asistencia respiratoria.

"Tuvimos casi 100 casos en muy poquitos días. Preocupa que estos casos terminen en tener que hospitalizar gente no solamente por las camas sino también por el personal de salud que no da abasto y está trabajando muchísimo. Es una situación bastante complicada la que están atravesando", subrayó Vezzoso. En este sentido, cabe marcar que Comodoro no retrocedió de fase y no está en los planes que eso suceda, aunque Salud había planteado que lo ideal era regresar a una cuarentena más estricta: "Hay comercios abiertos y muchos de ellos con horario corrido. Hay restricciones con horarios que van de 9 a 19 horas". Al igual que en todo el territorio provincial, los gastronómicos siguen trabajando de lunes a jueves hasta las 23 y los fines de semana hasta la medianoche. También están permitidas las salidas para hacer deporte hasta las 21 horas de lunes a viernes y hasta las 20 los sábados y domingos.

Hay algunas cuestiones que preocupan mucho y una de ellas es la manera de trabajar por la cantidad de casos. Ante el importante número de testeos que se están realizando, se envían muestras a otras ciudades como Trelew o Bahía Blanca y existe cerca de una semana de retraso para conocer los resultados.

Los contagios en lugares de trabajo es otro punto de alerta. La periodista indicó que hoy hubo una reunión entre el intendente, Juan Pablo Luque, y los gremios de trabajadores municipales porque se registraron casos entre ellos, al igual que ocurrió, por ejemplo, con el sector petrolero.

"El virus está circulando por la calle así que hay que reforzar las medidas de prevención todo el tiempo. El uso de tapabocas es más que obligatorio y se están haciendo multas que van de los 5 mil a los 25 mil pesos para quien no lo usa".

En cuanto al comportamiento social, Ornella Vezzoso contó que la ciudadanía "está tomando un poco más de conciencia de que se tiene que cuidar". Previamente reveló que hubo un relajamiento y se conocieron casos de fiestas electrónicas, que en Rada Tilly se hicieron más populares porque derivaron en casos positivos y familias aisladas, pero en Comodoro también se dieron.

A partir de las nuevas medidas, aumentaron los controles policiales y las multas por incumplimiento de las medidas preventivas. "Son los menos los que no respetan la restricción de circulación después de las 21, pero uno ve que la semana pasada cuando hubo días lindos estaba todo el mundo en la calle", comentó Vezzoso.