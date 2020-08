El intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, mostró su preocupación por el sector turístico, que se venía promocionando fuertemente en la ciudad y prometía rendir frutos, con buenos resultados en algunas temporadas. Sin embargo, la actividad se vio mermada por numerosas vicisitudes y, actualmente, la pandemia es la más larga en años.

Desde marzo, cuando comenzó el aislamiento, se van haciendo pedidos para lograr reactivar, al menos desde pequeñas acciones. El intendente, Sergio Ongarato, contó que en mayo hizo un pedido para que La Hoya pudiera funcionar, al menos, con turismo provincial, pero los casos en Trelew y Comodoro impidieron el retorno.

"Creo que en la situación en que estamos, aunque estuviese permitido, la gente no viajaría igual, por temor, por precaución, o por cualquier motivo estos viajes no se darían".

Por ende, se ha planteado investigar cuál es la estrategia más adecuada y cuánto tiempo puede durar esto sin llegar a un colapso. "Hasta dónde nuestras sociedades pueden aguantar esto creo que es algo que también tienen que evaluarse quienes implementan las medidas sanitarias", comentó.

Además, se abrió una nueva etapa en la provincia, con más casos: por ello, Ongarato solicitó conocer más sobre fechas y plazos, con distintos vencimientos condicionados a lo que suceda desde el punto de vista de la salud. Esquel planteó el turismo como eje de desarrollo central, con una fuerte apuesta de empresarios, y hoy la situación es realmente lamentable.

También hay pesimismo hacia la temporada de verano, por la probabilidad de menos viajes. Parte del sector podría superar la falta de temporada de invierno, pero no un segundo término.

"No puede funcionar nuestro turismo si no tenemos aviones, si no tenemos micros que traigan a los turistas y esto, hoy, no está funcionando".