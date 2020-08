El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló de la renuncia de Mariano Riquelme a la Secretaría de Turismo de la municipalidad. El mandatario aclaró que todavía no fue aceptada porque previamente se va a reunir con el funcionario.

"Quiero tener una instancia para ver cuáles son las razones de fondo, algunas de ellas las intuyo. Parte de una decisión personal de él y no de un pedido mío de que se aleje del cargo", explicó Ongarato. "Siendo Secretario de Turismo le pedí que se haga cargo de área de Producción, lo pensé de forma provisoria y él con mucho compromiso y mucha dedicación logró cosas muy importantes. Por eso le ofrecí que se haga cargo de las dos áreas", repasó el intendente

Sostuvo que la tarea de Riquelme fue muy buena "en un marco complejo". "Me comentó de agencias o emprendimientos turísticos que están cerrando y cambiando de rubro. Nos deja un panorama realmente muy incierto en lo que tiene que ver con turismo", lamentó.

"Hace una semana o diez días estuvimos reunidos aquí con el ministro de Turismo de la provincia para habilitar viajes recreativos dentro de la región pero aparece después el cambio en la situación epidemiológica de la región lo cual nos aleja de tener un recambio turístico. Todo cayó por tierra al igual que lo planificado con La Hoya, el sector turístico y la provincia".

"Creo que la frustración de él tiene que ver con esto, con una situación que no es responsabilidad suya ni mucho menos. Él ha afrontado los desafíos de todas estas medidas que tienen que ver con el Covid-19", evaluó el mandatario municipal. "En un momento parecía haberse transformado la Secretaría de Turismo en una agencia de viajes para repatriar vecinos de nuestra ciudad, con muchas dificultades, por vecinos enojados que lo hacían responsable de cosas que no eran su responsabilidad suya", añadió.

Subrayó que evaluará con Riquelme "qué condiciones necesita para poder trabajar mejor en un marco de muchísima complejidad", dado que todas las secretarías sufren recortes presupuestarios y dificultades en el marco de la pandemia. "Son las consecuencias de las medidas sanitarias, que nosotros no manejamos", indicó.

Por último, dejó en claro que no piensa en otra persona para hacerse cargo de la cartera turística y que si se hace efectiva la salida del por ahora funcionario, debería replantearse si continúan funcionando juntas Turismo y Producción. "No tengo nombres pensados en este momento, él incluso dice que no sería inmediato, pone un plazo para dejar el cargo pero en este momento mi nombre para la Secretaría de Turismo es Mariano Riquelme y cuenta con un apoyo muy grande del sector", remarcó.