Los trabajadores de la Delegación Regional de Obras Públicas, con sede en Esquel, reclaman la presencia de Gustavo Aguilera Ministro de Infraestructura de la provincia en el marco de la conciliación obligatoria por retención de servicios con reuniones que se llevan adelante en la Secretaria de Trabajo local.

César Lanizante, delegado de la Seccional ATE Esquel en la repartición, informó que “ayer teníamos una audiencia de conciliación. Nosotros estuvimos presentes, pero no el Ministro”. Y agregó que “al no estar presentes el director regional y ni el Ministro decidimos dar una nueva instancia de encuentro la cual está prevista para el próximo martes 1 de Septiembre con hora fijada 13:30”.

Lanizante recordó que la retención de servicios no sólo se originó en un reclamo salarial, “sino también por el vaciamiento de la institución”. Y adelantó que en caso de no contar con la presencia de Aguilera el próximo martes “se retomará la retención de servicios” teniendo en cuenta que el intento de comunicación para conocer la posibilidad de una nueva reunión fue infructuosa “le mandamos mensajes, pero no tenemos respuestas”, expresó.