Luego de haber presentado su renuncia como Secretario de Turismo y de Producción, el Lic. Mariano Riquelme dialogó con Red43 sobre su decisión y luego de su reunión con el Intendente Sergio Ongarato.

"Estuvimos reunidos con Sergio, charlando sobre la situación y le propuse seguir trabajando por este mes para conseguir otra persona; por respeto al equipo de trabajo y al sector con el que considero, trabajamos muy bien", detalla Riquelme, agregando que "lo que corresponde es transmitir todo lo que se trabajó este tiempo para que quien asuma pueda continuar de esta manera, en este contexto".

El funcionario detalló que estará durante el mes de septiembre en los cargos, mientras se resuelve junto al Intendente "quién quiere venir a continuar este trabajo".

A la hora de explicar los motivos de su decisión, Riquelme refirió que "se propone un modelo de trabajo centralizado donde las decisiones pasan por una sola área y con el criterio de recortar y ajustar; y eso a los secretarios de otras áreas nos da poco margen; es desgastante".

"Yo no acepto este modelo de trabajo, me cansé. No le he encontrado la vuelta ni la manera de lograr objetivos. Lo más lógico es dejarle lugar a alguien que tenga otras energías y herramientas para cumplir los objetivos"