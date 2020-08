Sufre violencia de su expareja y no tiene respuesta a sus denuncias

Mariana Caneo decidió hacer pública una situación que atraviesa desde hace ocho años con su expareja. Contó que vive a una cuadra de la casa del hombre, quien tiene una prohibición de acercamiento pero no la cumple.

"Vengo haciendo denuncias, él tiene muchísimas denuncias, hasta me amenazó de muerte, fui a pedir una solución pero no me la dieron", manifestó Mariana. Relató que él ingresa a la vivienda donde reside con su hija de 11 años solo para golpearla.

Incluso, la familia del hombre disparó contra la casa de ella, comentó. En este contexto, a Mariana le dijeron que pueden quitarle la custodia de la menor de edad para enviarla a los mini hogares: "Pensé que me iban a proteger a mí pero lo protegen a él".

Además de la violencia física, Mariana ha sufrido amenazas que van dirigidas a ella y a su hija.

Escuchá su testimonio: