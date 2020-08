Una mujer denunció que su hijo de 16 años fue golpeado por policías de Chubut y Río Negro, luego de que el joven, en aparente estado de ebriedad, tirara un cono del control policial en el paralelo 42°. Intentó huir para esconderse en su domicilio.

Adriana Salgado aseguró que el adolescente fue golpeado por los uniformados antes de ser llevado en un patrullero hasta la comisaría de El Hoyo y en el trayecto le habrían colocado una bolsa en la cabeza. Terminó con lesiones graves y hospitalizado en Esquel, indicó Diario Jornada..



"Mi hijo pasó caminando el domingo a las 9.30 por el control rionegrino de la ruta 40, donde tiró uno de los conos. Le dijeron que lo levante, pero al estar con un traguito de más porque se había muerto mi papá unas horas antes, le dijo de mala manera al policía que lo levante él. Entonces salió corriendo porque estaba a una cuadra y media de mi casa. Cuando salgo, estaban varios policías agarrándolo. Le pegaron en mi presencia y lo esposaron”, contó Adriana.



“Les dije que era menor y que me hacía cargo, que no es un pibe malo. Me dijeron que lo iban a llevar al calabozo porque escupió a uno de los uniformados y pateó un cono", prosiguió la mujer, al tiempo que agregó: "Me indicaron que vaya a buscarlo a la comisaría de Lago Puelo, pero en realidad lo habían llevado a El Hoyo. Encima, me mandaron de vuelta a El Bolsón con el argumento de que no tenía los documentos”.

"A mi hijo lo lastimaron un montón, no se justifica. Nuestra casa está sobre la calle del paralelo 42°, del lado chubutense. Conozco a los policías de Río Negro, por eso les pedí que lo lleven a la comisaría de El Bolsón y que yo también pueda ir, porque sabía que podían llegar a pegarle”.

Con respecto a la salud del joven, señaló: "Tiene dos vértebras comprometidas, un traumatismo en el pómulo y complicaciones cuando orina". "La agresión nos cambió la vida. Ahora estamos saliendo de Esquel en una ambulancia, a mi hijo le sangra la nariz y está muy dolorido y con dolor de cabeza. Volvemos a El Bolsón para hacerle una resonancia”, relató.





Versión oficial



Aun cuando no se haya radicado una denuncia formal sobre los acontecimientos, desde la Unidad Regional Esquel adelantaron que se iniciará de oficio una investigación “a partir de las declaraciones públicas de la mujer”.



Según la reconstrucción de los hechos, versiones policiales indican que “siendo las 10 del domingo, personal apostado en el control caminero del paralelo 42° divisa a un masculino que corre por la ruta nacional 40 –desde El Bolsón hacia Chubut- y arroja conos del control de Rio Negro”.



“Sigue hacia el oeste por un callejón y personal del Chubut lo persigue. Ingresa por una propiedad situada a mano derecha y se esconde en la parte trasera de vivienda. Al ser ubicado, increpa al personal escupiendo en el rostro a uno de los uniformados y es demorado. Al ser subido al móvil, sale una señora quien dice ser madre del joven, luego es llevado a la comisaría de El Hoyo”, prosigue. Asimismo, “se dio intervención al hospital local a raíz del estado de ebriedad que presentaba el menor”.

