El 7 de marzo, Kania tuvo que viajar por trabajo a La Junta, una localidad ubicada en la región de Aysén, Chile. Luego de varios meses de intentarlo sin resultados, el martes pudo regresar a Esquel gracias a la apertura del paso fronterizo Futaleufú.

En abril comenzaron sus intentos por retornar a Argentina. "Intenté regresar pero desde Futaleufú me devolvieron, una noche, lloviendo, nadie me abría la puerta. A una señora le dio pena y me alojó", contó Kania a Red43. Al día siguiente de eso "el señor con el que yo trabajaba me fue a buscar y me llevó a una cabaña donde me alojé, hacía fuego para calefaccionarme y me daban comida los dueños de la casa".

Se comunicó con todos los lugares posibles y aún así el regreso demoró cuatro meses: "Llamé al Consulado Argentino en Puerto Montt, ahí me tomaron todos mis datos, después me enteré que en Futaleufú estaban inscribiendo en la Municipalidad, llamé y me anotaron. También supe que una chica estaba organizando un grupo de WhatsApp y me agregaron". Al tomar contacto con otros varados "estaba más tranquila, me enteraba de todo".

De parte argentina, se comunicó con ella el Defensor del Pueblo Adjunto, Crhistian Pasquini "que se portó muy bien", sostuvo Kania. Por el lado chileno, lo hizo el gobernador de Palena. "No me puedo quejar de la gente de Chile", aseguró.

Para regresar y ante la necesidad de buscarse un traslado, relató: "Yo me quería ir en colectivo desde La Junta hasta la Villa Santa Lucía y de ahí agarrar un colectivo para llegar a Futaleufú. Desde Futa, un taxi a la frontera". Sin embargo, el gobierno de Palena la contactó y enviaron a los carabineros para que no deba hacer todo ese periplo.

"Ahora estoy en cuarentena esperando terminar para buscar algún trabajo".

En cuanto a los controles sanitarios en el límite fronterizo, Kania remarcó que la sorprendieron: "Estaba todo muy bien organizado". Comentó que había varias carpas dispuestas a estos efectos y el viaje hasta Esquel fue escoltado por fuerzas de seguridad. Además, también los controlaron al llegar a Trevelin y posteriormente en Esquel: "Felicito porque tanto del lado de Argentina y de Futaleufú se portaron de 10".

Kania es una de las tantas personas que luego de meses consiguieron volver a casa. Cada una tiene una historia particular, pero para todos fue una verdadera odisea.