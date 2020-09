Una mujer del equipo de Bomberos Voluntarios de Esquel denunció al jefe del cuerpo, Miguel Andén, por un acoso que habría ocurrido días atrás en el cuartel.

A raíz de la denuncia, Andén renunció a su cargo y ahora "deberá resolver la justicia", dijo el presidente de Bomberos Voluntarios, Ricardo Bartolomé.

A Miguel se le vencía su permanencia como jefe del cuerpo activo en diciembre. Dada esta circunstancia decidió hacer un paso al costado. Esa es la situación de Miguel hoy. Como todos saben, hay una denuncia y lo deberá resolver la justicia. Como asociación lamentamos mucho lo sucedido, pero tenemos que seguir adelante. Enfocándonos en el servicio a la comunidad y apoyar a los bomberos para que sigan capacitándose", agregó Bartolomé.

Además, el presidente de Bomberos expresó: "Como institución acompañamos y esperamos que todo llegue a buen puerto. Miguel sigue siendo empleado de la institución y lo va a seguir siendo, hasta que el departamento de legales diga lo contrario. Esto excede a nosotros. Son cuestiones que tienen que ver con la justicia y abogados que están trabajando en el tema".

Sobre la actualidad del cuartel, Bartolomé contó: "Los chicos están preocupados, pero consensuamos mantenernos al margen porque es una cuestión delicada. También esperamos que se resuelva por los canales y las vías que se tiene que resolver".

Respecto a otros antecedentes similares, respondió: "Es la primera vez y tampoco sabemos si pasó o qué pasó. Vuelvo a repetir que estamos expectantes, esperando y enfocándonos en el trabajo y seguir preparados para cualquier emergencia".

Por último, indicó que no se recibió formalmente ninguna denuncia hasta el momento: "No aún. Tengo entendido que la denuncia se hizo a las 8 de la mañana y todavía no hemos sido notificados. Ni bien seamos notificados, nos iremos a reunir con el departamento de legales y ver cómo seguimos como patronal. Él está dentro de la estructura de empleado".