Gonzalo Núñez, es un joven esquelense que desde el año 2013 de encuentra en la ciudad de Córdoba.

El año pasado, se recibió de Bioquímico y luego de unos meses de vacaciones comenzó a trabajar en el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba.

Hoy, le toca codearse día a día con el covid-19 y en diálogo con Red43, comentó cómo trabaja cotidianamente en el lugar.

"El día a día es duro. Comencé a trabajar el pasado 1 de mayo y desde ese entonces trabajo seis días a la semana, sin descanso, pero entendiendo que la situación demanda y que no se puede descansar; un día que no se trabaja equivale a miles de muestras que no se procesan", detalla, aclarando que por día, se trabajará con alrededor de 3 mil muestras de hisopado.

"Cuando llegué era todo manual lo que hacíamos. Hoy la capacidad ha aumentado entre 8 y 10 veces"

Seguidamente, Gonzalo nos cuenta sobre las etapas del proceso de hisopado, en las cuales se inactiva el virus, luego se rompen las células para liberar parte del virus, extracción de ARN, entre otras.

"La pandemia ha incrementado la necesidad de hacer más testeos"

Los brotes en distintos pueblos de la provincia, hace que explote el sistema sanitario y la cantidad de muestras que llegan: "recibimos de toda la provincia. Hay otros laboratorios privados pero no trabajan con tantas muestras".

Por último, Gonzalo cuenta sobre la conciencia y responsabilidad de la gente en Córdoba: "el uso de barbijo es cosa de todos los días; ver a alguien sin barbijo es raro y tiene que ver también con las fuertes multas que se han registrado".

"Acá salís a la calle y es un día normal. Está todo abierto, pero todos respetan distanciamiento"

En cuanto al sistema de salud, el bioquímico detalla que ha empezado a colapsar, sobretodo, por el personal: "hay camas pero si no tenes personal es complicado. Hay un cansancio físico y mental".