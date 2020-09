Médica esquelense en Cipolletti: "El mayor problema son las visitas"

Días atrás, Jorgelina Lendich, joven esquelense que se desempeña como Médica en la ciudad de Cipolletti, viralizó una carta a través de las redes sociales, comentando lo que le toca vivir día a día codeándose con el covid y llamando a la conciencia de la gente de su ciudad natal.

Desde los estudios de Red43, nos comunicamos con ella, para conocer un poco más de su trabajo, su llegada a la provincia de Río Negro y sus experiencias en esta pandemia.

"Yo vine a estudiar medicina hace 11 años. Me recibí acá y decidí seguir formándome en la residencia, que es un posgrado en clínica médica en el Hospital de Cipolletti", detalla Jorgelina, aclarando que es una de las personas a cargo de la Sala de Internación de pacientes: "hay de todo tipo, hoy el 80% son pacientes covid. Actuamos en conjunto con la Guardia y después en el lugar donde está la Terapia".

"Hay muchos contagios día a día. Eso se va reflejando en las internaciones. Trabajo de lunes a viernes de 8 a 16 hs; los sábado por la mañana y además tenemos guardias de más de 24 horas"

Al ser consultada por el desgaste psicológico y físico que genera su labor, la médica nos detalla que "me veo bien frente a la gente que veo convaleciente; uno va atendiéndose como puede, tal vez menos de lo que debiera. Es difícil la pandemia; todos los días estamos en el roce con la muerte y las complicaciones de los pacientes. El agotamiento físico en la medicina suele ser una costumbre, pero el mental, a este nivel, es bravo".

"Es un virus que ataca al sistema respiratorio, a los pulmones. Provoca fallas en el organismo y las cosas se complican. Ahí lamentablemente empiezan a faltar las camas en terapia y empiezan a haber limitaciones del esfuerzo terapéutico. Allí es cuando uno tiene que acceder a que el paciente no sufra ni tenga falta de aire"

Jorgelina detalla que el personal es "muy finito", ya que son pocos los que se desempeñan en Internación, hay pocos terapistas y todos tienen que trabajar el doble o triple.

Seguidamente, explica que en Cipolletti se ha hecho costumbre el uso de barbijo y mantener el distanciamiento entre las personas: "el mayor problema son las visitas, que parecen inofensivas; que uno las hace como muestra de amor, pero en realidad terminan en lo que uno sabe, contagiando a adultos mayores".

En esos casos, la médica asegura que en lo personal, cuando recibía pacientes que no respetaban las medidas correspondientes, había enojo; "pero hoy ya es pura impotencia".

La esquelense comenta la importancia del contacto a distancia con sus familiares, de Neuquén, Esquel y Comodoro: "extraño muchísimo; quienes me conocen soy terriblemente familiera y esquelense de toda la vida. Pasaron seis meses ya que no voy, y quedan otros seis que no voy a ir, pero trato de no detenerme mucho en eso".

Por último, dejó un importante mensaje para la comunidad: "Que la gente sepa que un hisopado negativo no siempre nos tiene que dejar tranquilos. Hoy podés ser negativo y en dos días positivizarte. Si hay alguna persona que fue contacto estrecho, que siga el aislamiento, porque puede que aparezca después algún síntoma.