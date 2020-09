Cese de suplencias: Concentración y reclamo en Delegación Administrativa

Pasadas las 10 hs de este miércoles y tal como lo habían anunciado en conferencia de prensa desde ATECh, se realizó una concentración en la Delegación Administrativa, en el marco del reclamo por el cese de suplencias definido por la Ministro de Educación, Florencia Perata.

En la ocasión, el delegado administrativo del Ministerio de Educación en la Región Educativa III, Claudio Tardón, recibió a los presentes e hizo uso de la palabra ante el pedido de compromiso para gestionar ante el gobierno provincial, por parte de los presentes.

"La delegación no puede retener documentación de las escuelas. Hay que elevarla a Rawson. Nosotros no somos los encargados de dar altas o bajas de horas cátedra", detalla Tardón, agregando que "hasta el momento, no hemos recibido documentación desde Rawson o las escuelas". Mirá el video.