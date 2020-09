Gustavo Simieli será el nuevo secretario de Turismo de Esquel

Luego de la renuncia del ahora exsecretario de Turismo, Mariano Riquelme, comenzó la búsqueda de un nuevo ocupante para el cargo. Este miércoles, se definió que el nuevo ocupante será Gustavo Simieli.

Simieli es el presidente de la filial local de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) y, además, conoce íntimamente el sector, ya que es emprendedor gastronómico, propietario de La Luna Restobar.

Como delegado de FEHGRA, ha trabajado en varios proyectos para el turismo esquelense, como la colocación de carteles en Esquel y Trevelin, reuniones con la Cámara Argentina de Turismo, trabajo con la concesión del CAM La Hoya, entre varios otros.

Más recientemente, frente a la pandemia, Simieli reforzó la necesidad de una ley de emergencia y aclaró que es necesaria de inmediato, además de abogar por algún tipo de reapertura, especialmente del centro de esquí.

Recordemos que Mariano Riquelme, el actual secretario, presentó su renuncia recientemente, con motivo de que se proponía un modelo de trabajo centralizado, "donde las decisiones pasan por una sola área y con el criterio de recortar y ajustar; y eso a los secretarios de otras áreas nos da poco margen; es desgastante".

"Yo no acepto este modelo de trabajo, me cansé. No le he encontrado la vuelta ni la manera de lograr objetivos. Lo más lógico es dejarle lugar a alguien que tenga otras energías y herramientas para cumplir los objetivos", había declarado Riquelme.

También expresó que no había tenido respuestas luego de presentar proyectos para asistir al sector turístico en estos difíciles tiempos.

El intendente, Sergio Ongarato, adelantó hoy que habían mantenido reuniones pero faltaba la decisión final de Simieli. El mandatario remarcó que la intención es que la asunción se de entre el viernes y el lunes próximo, para que tenga algunos días de trabajo conjunto con Riquelme y lograr un traspaso "ordenado".