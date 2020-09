El plan Procrear ofrece una nueva etapa de créditos hipotecarios para construcción y ampliación. El primer sorteo se hizo el 28 de agosto.

Julio Padín, responsable de ANSES en Esquel, explicó: "El viernes 11 de septiembre se abrió la inscripción para líneas de crédito hipotecario para construcción y ampliación". "La línea de construcción permite la construcción de un inmueble en un terreno propio, que debe estar escriturado antes del 4 de agosto que es cuando se lanzó el programa. No puede superar los 60 metros cuadrado de construcción y puede tener una construcción preexistente no mayor al 70%", detalló.

El crédito es por un monto de "3 millones 500 mil pesos a devolver en 360 meses y con una tasa variable que pueden encontrar en la página, es de acuerdo al coeficiente de variación salarial que tenga la persona".

Por otro lado, la línea de ampliación es para "ampliaciones de hasta 30 metros cuadrados, siempre y cuando la construcción total con lo preexistente no supere los 90 metros cuadrados". Es por un millón y medio de pesos a devolver en 180 meses, y la cuota varía según el mismo índice que determina el INDEC.

¿Los requisitos? "Ser argentino, mayor de 18 años y no mayor de 65, con un sueldo no menor a 2 salarios mínimos y no mayor a 8. No estar inhibido en el veraz ni tener inhibiciones del Banco Central. Se pueden juntar los haberes con la pareja o cónyuge para completar el monto requerido".

Toda la información se encuentra en https://www.argentina.gob.ar/habitat/Procrear