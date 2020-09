Luciano Guarracino y Elvis Bahamonde, a un paso de firmar con Brown de Puerto Madryn

El arquero Luciano Guarracino y el mediapunta Elvis Bahamonde están a punto de incorporarse a Brown de Puerto Madryn, equipo que milita en la Primera Nacional del futbol argentino.

Tras su paso por Camioneros, donde no tuvo la oportunidad de demostrar sus cualidades bajo los tres palos, Luciano Guarracino ya se encuentra en Puerto Madryn para firmar contrato y ponerse bajo las órdenes de Marcelo Broggi, el nuevo técnico del equipo portuario.

Por su parte Elvis Bahamonde, quien jugó para Belgrano de Esquel en el último torneo regional, tuvo un paso por las divisiones inferiores de Ferro Carril Oeste, justamente cuando Broggi era técnico del equipo de Caballito.

El presidente de Belgrano de Esquel, Milton Reyes, en conversación con este medio, señaló que “Luciano tiene prácticamente arreglada si incorporación al elenco de Puerto Madryn, para ser parte del equipo que jugará la Primera Nacional con un contrato por 18 meses”.

Tanto Elvis como Luciano ya están en Puerto Madryn, claro que en el caso del volante la situación es diferente.

“Arreglamos con la gente de Puerto Madryn que lo tengan a prueba por una semana, destacó Reyes, y ver qué grado de posibilidad había para que tenga una oportunidad”.

”Lo que pude hablar anoche es que las cosas están saliendo muy bien y hay una ventaja: el técnico que hoy tiene Brown lo conoce de Ferro Carril Oeste”.

“Sabemos de sus condiciones pero hoy no lo podría confirmar que arregle en Brown. Habrá que esperar”.

Claro que la situación de Guarracino es diferente. “Lo de Luciano está casi confirmado, salvo que haya alguna gran diferencia en el tema del contrato”, remarcó además.

-¿A Belgrano de Esquel le significa algún ingreso económico por estos pases, teniendo en cuenta el derecho de formación?

-No, en este caso no. Ambos jugadores hicieron sus primeras armas en nuestro club, pero cada uno de ellos hizo divisiones inferiores en distintos clubes, en el caso de Elvis estuvo esta temporada jugando para nosotros en el Torneo Regional pero a modo de refuerzo, en tanto Luciano estuvo varias temporadas en All Boys, se fue a Jujuy y en el último tiempo en Camioneros y por lo tanto ambos son jugadores libres.

Lo que si armamos un convenio con los dirigentes de Brown de Puerto Madryn, donde si ellos llegan a venderlo, ahí si nos quedaríamos con un porcentaje de eso que llamamos derecho de formación.

Lo que si tenemos es un orgullo grande que dos jugadores que salieron de nuestra cantera tengan la posibilidad de jugar en la segunda categoría del fútbol grande de la Argentina.