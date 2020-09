La ministra de Educación, Florencia Perata, explicó que la decisión de dar de baja cargos suplentes no deja miles de docentes en la calle, sino que responde a una necesidad presupuestaria de cubrir cargos que siguen vacantes. Aclaró que son docentes que seguían cobrando las suplencias, aunque el docente titular ya había vuelto a hacerse cargo del grupo de estudiantes, según informó Jornada.



En un contexto normal cae la suplencia en forma automática al volver el titular. Pero al inicio de la pandemia se dictó la Resolución Nº 51 por la cual el suplente no cesaba ya que se congeló la situación al 15 de marzo.



Aclaró la ministra que estos docentes “originalmente eran los que estaban a cargo del grupo de alumnos y entre marzo y julio se fueron reintegrando los titulares o interinos, que tenían originalmente esos cargos, entonces se dio una suerte de doble personal para un mismo grupo. En muchos casos trabajaron como parejas pedagógicas y en otros casos sabemos que hubo un resguardo laboral nada más”.



En estos meses “se fue ampliando el escenario con el reintegro de más de 400 agentes al sistema”.



Por eso la funcionaria detalló que se encontraron en julio con que “no tenemos posibilidades presupuestarias para dar cobertura a los cargos que hoy están vacantes todavía”, por lo que están a la espera que “se efectivicen estas resoluciones”.



También marcó que no todos de esos agentes cesan sus funciones. “Muchos de ellos tenían otro cargo, por lo que no se quedaron en la calle y los docentes que sí cesan van a tener la posibilidad a partir de las otras dos resoluciones de inscribirse en los actos de designación de los cargos que están vacantes”.



En relación al ahorro que implicará para el presupuesto, Perata no dio precisiones aunque afirmó que según el estimativo que manejan, “es un monto importante mensual y en el sostenimiento del tiempo, pero sobre todo yo pongo el ojo en la cuestión de que nos veíamos imposibilitados de dar cobertura a los cargos que hoy sí están vacantes y esa fue la causa principal que nos obligó a revisar esta decisión”.



“No llegan a los dos mil casos, tenemos nominalizados en Primaria e Inicial y no superan los 340 agentes”, concluyó. (Jornada)