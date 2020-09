Este jueves por la tarde, la División Policial de Investigaciones Esquel llevó a cabo órdenes de allanamiento y registro en dos domicilios, uno ubicado en la avenida Ameghino al 1600 y el otro en el paraje Valle Chico.

Los procedimientos se realizaron gracias a datos que trascendieron y, en el lugar, las pesquisas tuvieron éxito, ya que la policía encontró algunos de los elementos robados a la Fundación de Equinoterapia en febrero del año pasado.

Entre estos objetos, se encontraban una montura de equinoterapia para niños con discapacidad y una cincha.

En el operativo, participaron la sección operaciones de la Unidad Regional Esquel y la policía científica.

Recordemos que el robo ocurrido en febrero de 2019 era el tercero ocurrido en el lugar en tan solo dos años. Los ladrones se habían llevado herramientas y elementos por un valor mayor a los 40000 pesos.

En particular, la montura estaba diseñada especialmente y no servía a personas que quisieran llevar a cabo sus tareas habituales a caballo, por lo cual la representante de la fundación había explicado que sería difícil de vender y no le serviría a los autores del hecho, pese a tener un alto costo.