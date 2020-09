Lilia Kinsella, presidenta de la filial Esquel de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), estuvo presente en la asunción de Gustavo Simieli como secretario de Turismo y Producción de la municipalidad.

"Gustavo proviene del sector y lo conocemos, es una persona que escucha y entre todos vamos a poder seguir trabajando. Consideramos que no es una situación fácil la que le toca pero todo el sector lo va a acompañar porque de esto no salimos si no nos sentamos todos a trabajar", señaló Kinsella. "Es una persona que escucha y entre todos vamos a poder seguir trabajando".

Además, expresó su apoyo y valoración a la gestión de Mariano Riquelme. "Destacamos el trabajo que hizo y apoyábamos su continuidad pero no logramos revertir su decisión", sostuvo.

Uno de los temas para evaluar tiene que ver con el ente mixto. Kinsella expuso que "los fondos son nuestros ingresos brutos, sobre todo los que tenemos hotelería, y en este momento el 100% no lo tenemos. Indudablemente es un tema para hablarlo como así también las formas de promoción". "Hay que cambiar y el tema de la parte informática es para lo interno de los establecimientos y de la promoción", consideró.