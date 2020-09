El chico fallecido fue encontrado por tres policías de la Comisaría segunda

El domingo por la mañana, tres policías de la Comisaría Seccional 2° de Esquel hicieron una colaboración y encontraron el cuerpo del joven fallecido en la zona aledaña a la Laguna La Zeta.

En ese marco, el jefe de la dependencia, Crio. Javier Rehl indicó: "El oficial de servicio me llama y me solicita permiso para salir de la jurisdicción para proceder a la búsqueda desde el sector del barrio Estación hacia arriba. En fin de colaborar, y continuando con intuición del empleado, evalúan y toman el cañadón de la calle Brun hacia arriba. En ese sector, comienzan a caminar y me comenta el oficial que encuentran una impronta de calzado y continuando con ese seguimiento logran después de caminar una hora, y divisan el cuerpo de este joven que lamentablemente estaba sin vida".

"Fueron tres empleados. El oficial Curiche, el encargado de turno Sargento 1° Salazar y el cabo Correa", agregó el Comisario.

Por último, pese a no ser la jurisdicción de la Comisaría Segunda, expresó: "Por el relieve corresponde a la jurisdicción de la Primera, pero la idea es siempre colaborar, sumar y hacer trabajo en equipo".