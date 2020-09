El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena habló sobre la delicada situación económica de la provincia que tiene a varios sectores de la comunidad con grandes atrasos en los pagos de sueldos.



Los trabajadores judiciales no son la excepción. “Aún no se cobraron los meses de julio y agosto ni el medio aguinaldo, y en unos días deberíamos estar cobrando septiembre”, resumió el Procurador General y aseguró: “Esto genera mucho malestar en los trabajadores”.



En la misma línea, Miquelarena precisó que “uno escucha a las autoridades del Ejecutivo y suelen decir que es un problema de Caja y que esto, cuando se logren sortear algunas deudas en dólares, va a tender a normalizarse. Entonces necesitan tiempo, pero creo que ya hubo mucho".



Trayendo al presente la última reunión que mantuvo con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, el funcionario judicial recordó que “le pedí algún grado de previsibilidad acerca de cuando se iba acumplir con los sueldos, para que las familias acomoden su economía, porque sino es muy dificil. Soy consciente de que es complejo que nos brinden esa previsibilidad respecto al cobro de salarios pero bueno, en algún momento el Ejecutivo va a tener que tener una mirada más amplia y saber cuando se va a sanerar la economia provincial. El gobernador me contestó que a fin de año esperaba dar esa previsibilidad".





Malestar general



Miquelarena fue incisivo en el punto de destacar el profundo malestar con el que están trabajando actualmente: “Tenemos que seguir poniéndole el pecho al trabajo, como corresponde, pero negar que todo se hace a costa de un desgano importante, un malestar y un malhumor general, sería imposible porque es evidente que es así”.





Pilar de la República



En relación a la utilización de una medida de orden federal para reclamar los sueldos adeudados, Miquelarane fue tajante tras considerar: “Sería el último recurso, no estoy de acuerdo con utilizarla pero hay que hacer algo para garantizar el funcionamiento del sistema de Justicia, porque es uno de los pilares de la República, de lo contrario, por mal camino vamos”. (Diario Jornada).