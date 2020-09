En 2002, en Esquel, con la amenaza de la llegada de una minera, surgió uno de los mayores movimientos de resistencia de la comunidad de Esquel. Sin embargo, este no es el primero: anteriormente, también hubo casos en que las personas de la ciudad se opusieron a distintas acciones, de parte de privados y gubernamentales.

Entre estos casos, hubo uno muy especial, en que se involucró todo Esquel: la pueblada del año 1967.

Comenzando desde los inicios, cabe destacar que los militares llegaron a Esquel entre 1937 y 1938. Estaban instalados en dos barrios y colaboraban con muchas actividades, escolares, municipales y barriales. Asistían, con alimentos y frazadas, cuando el arroyo se desbordaba, y estaban presentes ante cualquier urgencia.

Sin embargo, en 1967, esto se había transformado por completo. El dirigente nacional de las fuerzas era Onganía, durante la dictadura militar.

Esquel no era precisamente un lugar de “agitación”, y no tenía un gran clima de tensión. La imponencia del ejército a nivel nacional no tenía grandes consecuencias y la gente seguía con sus rutinas habituales.

Todo cambió cuando el ejército decidió desalojar a los vecinos que vivían en el faldeo que da a la laguna La Zeta.

Cerca de trescientas personas habitaban esa zona, que se llamaba, tradicionalmente, “de pastos comunes”. En octubre, llegó una nota según la cual se debían ir los pobladores del faldeo. Argumentando cuestiones históricas, familiares y sociales, los vecinos elevaron una nota al jefe del regimiento, pidiendo que el caso sea estudiado en las altas escalas de la institución.

Luego del amparo, presentado junto con la carta de los pobladores, en el que intervino el juez, el ejército, a la semana siguiente (cerca del 15 de octubre), con tropas, cañones y bayonetas, ocupó militarmente la zona. Según argumentaron oficialmente, deseaban colocar un alambrado perimetral, para “evitar la infiltración de agitadores peronistas y comunistas”, que, supuestamente, estaban generando una situación conflictiva.

En un domingo frío y con lluvia de 1967, más de 1000 vecinos de la ciudad, un número inmenso para la época, se dirigió al faldeo en apoyo a sus vecinos, en una manifestación pacífica.

Gracias a esta resistencia de los vecinos, un pedido de amparo y una decisión tomada junto a muchos sectores políticos intervinientes, todo terminó en una situación indefinida: no pasó nada. Cuando la cuestión llegó a estamentos más altos, por distintas circunstancias, quedó zanjada, y los vecinos pudieron quedarse en sus hogares.

No muchos conocen esta historia de rebelión, en un contexto histórico difícil y amenazante. Te contamos toda la historia, junto al profe Jorge Oriola, en una nueva edición de Sepia, la historia de Esquel.

