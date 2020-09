Luego de un importante procedimiento de búsqueda que involucró a distintos sectores, hallaron con vida al hombre que en la noche del lunes se ausentó de su vivienda.

El operativo de búsqueda se llevó a cabo en la zona de La Zeta, ya que el hombre en cuestión había advertido por teléfono que se encontraba en un cerro alto de esa zona y que se quedaría ahí.

Se inició un rastrillaje por inmediaciones de Laguna La Zeta, utilizando balizas, silbatos, llamados, pero con resultados negativos. La zona presenta quebradas, es boscosa y barrancosa y la poca visibilidad por el horario nocturno dificultó el procedimiento.

Esta mañana, desde temprano se inició un nuevo rastrillaje en la que finalmente pudieron encontrar a la persona, con vida, en la zona de un mirador.

Personal médico asistió al hombre ya que presentaba un posible principio de hipotermia.

Cerca de las 4 de la mañana de hoy martes, una ciudadana se comunicó con la comisaría para denunciar que su marido le había avisado que se encontraba en estado de ebriedad en inmediaciones de la Laguna La Zeta.

El hombre en cuestión, se había retirado de su domicilio de calle Roggero aproximadamente a las 22 hs, manifestando que iba a comprar "más cervezas" al kiosco ubicado en Avenida Alvear casi Mitre.

Alrededor de las 23.30 el hombre llamó a su pareja , informándole que andaba por La Zeta, que habría subido por el barrio Cañadón de Bórquez y que se quedaría ahí.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer refirió que no hizo la denuncia de inmediato porque no le creyó y que luego de dar aviso a personal policial recibió mensajes de audio de su pareja, informando que vio autos y patrulleros en el camino a La Zeta, pero que se encontraba en un cerro alto y no bajaría de allí.

