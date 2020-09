El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a los pases a planta que se encuentran negociando con SOEME para cerrar la paritaria. Ayer hubo una nueva reunión en la que surgieron algunos puntos que el gremio está evaluando.

"Hace tiempo quiero ir pasando a planta personal que está contratado, pero económicamente esto no es factible porque caeríamos muy fácilmente en después no poder pagar los sueldos o atrasarnos", señaló Ongarato. En este contexto, destacó que "el planteo por parte de SOEME es resignar parte de un incremento salarial que estábamos en condiciones de darlo y esa diferencia ponerla para incorporar a planta a personas que están trabajando al lado de un empleado de planta pero no tienen obra social, vacaciones pagas, cobran menos y no tienen estabilidad laboral. Podemos pasar a planta porque no vamos dar ese aumento y la masa salarial es la misma".

"El objetivo de mi gobierno municipal es ir pasando contratados a planta municipal y que tengan los mismos derechos".

En el mismo sentido, Ongarato explicó: "Aparecen después las discusiones sobre quiénes pasan a planta. Al conocerse este tema fueron muchas personas contratadas a SOEME para pedir que los tengan en cuenta, otros no han ido y el listado de SOEME es solo de personas que lo han solicitado". "Nosotros queremos que sea lo más junto posible, la gente que tiene más años de antigüedad o contemplando su situación familiar", puntualizó el mandatario municipal.

Valoró que en caso de lograrlo "quedarían muy pocos contratados". Cada secretario evaluará en su área quiénes están en condiciones de pasar a planta y de aquí en adelante acordarán con el gremio cómo continúan. Adelantó que podrían ser 4 por mes, pero no está definido.

Sostuvo que desde el inicio de su gestión "hemos mantenido la misma cantidad de gente. Son alrededor de 830 personas". Recordó que cuando él integró el gabinete municipal antes del inicio de la gestión de Rafael Williams había una cantidad mucho menor de empleados, pero aclaró: "La Municipalidad en ese tiempo se ha hecho cargo de muchas más cosas que antes no existían: no había un Centro de Día, no se tenían los servicios de protección derechos, Deportes hacía muchas menos tareas que ahora. Fue decisión del gobierno aumentar los servicios y por eso aumentó el personal".