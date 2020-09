Hay que readaptarse a estos tiempos de pandemia. Esto lo hacen todos. Algunos más, otros menos. Y “Loli” no fue la excepción.

Loli está hoy radicado en San Carlos de Bariloche, claro que todo el mundo es su mundo, aunque tiene un amor incondicional por Esquel. A Loli Lo conocen desde todas las latitudes y todos quieren saber por qué él llegó a donde llegó con resultados increíbles, por ejemplo ganador ocho veces seguidas del Tetratlón del Club Andino Esquel.

Y en tiempos de pandemia, Loli consideró la necesidad de poder cosechar todos esos logros y compartir sus experiencias, su forma de entrenar, como acomodar el cuerpo y sobre todo la cabeza, sobre todo en competencias de largo aliento.

La motivación como arma principal para obtener los grandes resultados.

Loli Roberts ofrece, a partir de ahora, un plan de entrenamiento personalizado para cualquier tipo de atleta o deportista aficionado. Para quienes quieran bajar algunos kilos de más, o para quienes quieren competir en “las grandes ligas”.

“Estoy, como todo el mundo, que se está reestructurando en este tiempo por demás muy difícil con la pandemia”, destacó a este medio Germán Loli Roberts, a quien le brotan proyectos deportivos y de vida.

“Me estoy reestructurando y en verdad hace mucho tiempo que estaba con este proyecto, un proyecto deportivo personal muy importante para mí y que lo vengo desarrollando desde hace un tiempo y darle la forma y la energía que se merece”.

“Estoy desarrollando planes de entrenamientos online, para toda la gente que se quiere iniciar y para los atletas que ya están en competencia, es decir para toda clase de público”, sentenció uno de los mejores deportistas que dio Esquel.

Loli remarcó que estos planes de entrenamientos están basados en su experiencia y en los métodos de entrenamientos que hoy existen.

“MUCHA GENTE ME LLAMÓ”

“Estoy motivado por la aceptación de la gente sobre este proyecto que puse en marcha”, destacó “Loli” Roberts quien hace un par de años recibiera la nominación de ciudadano ilustre por el anterior Concejo Deliberante de Esquel.

“Más allá de que me llaman para entrenar, hay mucha gente que me llama para darme una mano y me preguntan en qué me pueden ayudar. Algunos me consultan por si yo necesito que me armen un blog o una página de internet, en verdad me llaman desde todos los puntos del país”.

Germán Loli Roberts está muy motivado con este proyecto, donde lo llaman mucha gente amiga, lo llaman muchos atletas de todo el país e incluso famosos “y todo esto me está dando una fuerza increíble y me motiva mucho”.

Ante la consulta si los métodos de entrenamientos actuales son muy diferentes a cuando él corría en sus primeros tiempos, “Loli” fue muy categórico con su respuesta: “No hubo muchos cambios. Mucho pasa por la motivación, por la conexión, por la experiencia vivida, por saber quién te lo dice”.

“Si bien hay métodos importantes que te ayudan y que pueden acelerar un poquito más el proceso, pasa mucho por cada uno, por las ganas que tenga uno”.

“Yo personalmente veo que en los métodos actuales falta trabajar muchísimo en la motivación y es donde más hago foco es en el seguimiento, en el seguimiento diario”.

“Loli” Roberts, quien tuvo palabras de reconocimiento al profesor Jorge Maciel quien lo guió en sus primeros tiempos como corredor, destacó no es solo un plan basado en la educación física, lo que ofrece, sinó que tiene mucho de una educación deportiva.