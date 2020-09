Desde Comodoro Rivadavia, la periodista Ornella Vezzoso, informó una vez más en Red43 cuál es la situación de la ciudad petrolera a raíz del aumento de casos de coronavirus. Entre ayer y hoy se registraron dos nuevas muertes: una mujer de 89 años con problemas preexistentes de salud y un hombre de 72 años que no tenía complicaciones previas: "Se contagió y estuvo en el hospital Regional en terapia intensiva durante las últimas dos semanas. El factor de riesgo en este último caso es la edad".

"Los casos siguen en aumento, ayer tuvimos 67 positivos, es un número muy importante y la mayoría sin nexo epidemiológico", explicó Vezzoso, que además agregó: "Son cerca de 570 los casos activos en la ciudad, más de 370 recuperados y la mayoría pasa el virus sin inconvenientes. El tema es que ya tenemos varias muertes en la provincia y particularmente en Comodoro Rivadavia ya son 5". Hay un 70% de camas ocupadas y la ciudad ronda los 1.000 contagios entre pacientes cursando la enfermedad y curados.

Con respecto al movimiento, aclaró: "No ha calmado teniendo en cuenta que la gente está trabajando de manera habitual. La novedad es que para este domingo no habrá circulación salvo lo esencial como supermercados, farmacias y estaciones de servicios". "Se espera el decreto del gobierno provincial para que se avance con esto. Desde el sábado a las 9 de la noche no se podrá circular salvo casos excepcionales", remarcó Ornella Vezzoso. Advirtió también que cuando el clima acompaña, se observa una importante circulación de personas en los espacios al aire libre.

La limitación horaria no cayó bien el algunos sectores comerciales, puntualmente el gastronómico, que se movilizó ayer y volverá a hacerlo el lunes ya que es desfavorable para el rubro el horario de cierre a las 21 horas. Se ven obligados a trabajar solo por delivery y no les otorga el mismo rédito.

"El movimiento es normal por el trabajo que es algo que la gente tiene que salir a hacerlo".

Por otro lado, el intendente, Juan Pablo Luque, se encuentra aislado por personas cercanas que dieron positivo. "Hay un contacto estrecho que dio positivo y espera el resultado de otro", indicó la periodista. Aportó el dato además de que son cuatro los integrantes del Comité de Crisis en aislamiento por casos en su círculo cercano.

En este complejo contexto, debieron abrir otros lugares para realizar hisopados, aunque eso no soluciona el problema de la gran demanda de muestras que solo procesa el hospital Regional en la ciudad: "Es un laboratorio que cuenta con seis personas para analizar los hisopados del sector público y privado". Por eso algunos análisis son enviados a Trelew y Caleta Olivia, pero la demora en la confirmación los resultados de laboratorio suele demorar entre cuatro días y una semana.

Por la delicada situación y la exigencia sobre el sistema de salud, cualquier contacto estrecho de un caso confirmado que tenga síntomas es considerado positivo aunque no tenga el test virológico que lo certifique.