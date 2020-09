El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Julio Ruíz, conversó con Red43 sobre el transporte urbano de pasajeros. Las ofertas ya fueron analizadas por la comisión evaluadora y ahora resta la confirmación sobre qué empresa se hará cargo del servicio de emergencia.

"Estamos en la parte final, voy a aprovechar el medio para decirlo. No salió cómo me hubiese gustado que saliera, la idea era que el 6 de julio estuviera resuelto", lamentó el funcionario. "Las empresas no quisieron acompañar la propuesta, tienen su derecho y la municipalidad tiene el derecho de accionar como la ha hecho", subrayó.

Con respecto a la definición, explicó: "La junta de calificación tiene un dictamen, lo pasó a asesoría legal y necesitamos un dictamen de asesoría legal que diga que todo eso está correcto. Hay mucha gente que está trabajando para que esto salga rápido". "Supongo que mañana saldrá la resolución y lo anunciará el intendente. Después habrá que hacer el contrato y la empresa estaría funcionando. Ojalá antes de este fin de semana el servicio esté en la calle", detalló.

Cabe recordar que se pondrán en funcionamiento dos líneas, A y B, con recorridos que unifican los de las cuatro habituales. El servicio será provisorio, en principio hasta el 30 de septiembre con opción de extenderse por 90 días más, hasta el llamado a una licitación por la totalidad de las líneas.