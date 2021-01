La concejal del Partido Justicialista, Lis Aguirre, se refirió al proyecto de ordenanza que presentó junto a Valeria Saunders (Chubut al Frente) y Hernán Alonso (Por Esquel), para sancionar a quienes incumplan las medias de seguridad en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Es una herramienta que le permite al Ejecutivo disponer de una medida para implementar si fuera necesario", señaló Aguirre. Resaltó que "hay situaciones donde se incumple el cuidado personal y para eso presentamos este proyecto, para que no exista este relajamiento". "Nosotros comenzamos ahora con la situación del aumento exponencial de casos la idea es tomar como referencia cómo venían cuidándose los demás y hacerlo también nosotros", advirtió.

Una de las cuestiones que se criticó desde algunos sectores es que prevé multas a comercios. Sin embargo, la edil aclaró: "No va contra los comerciantes esto. Aquellos que no hagan cumplir las medidas básicas, el distanciamiento social o el uso del tapabocas sí entrarían en esta falta. Tiene que ver con el cuidado de la comunidad, uno no puede pedir responsabilidad social si no tiene responsabilidad individual". "Si mantenemos las medidas de cuidado conocidas por todos, el lavado de manos, el uso del tapabocas y la distancia social, podemos tener una vida relativamente habitual hasta que estemos todos vacunados", indicó Lis Aguirre.

"Yo en los comercios que he ido he visto el cumplimiento. Me han dicho, no lo he visto porque no salgo, que en algunos comercios de noche no se mantiene este distanciamiento y que ha habido un relajamiento en todos los ciudadanos donde pensamos que si pasa no es tan grave. En los jóvenes quizás no es tan grave pero en adultos mayores sí".