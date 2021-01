El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, recibió hoy a Andrés Masip y Gustavo Tunesi, integrantes del grupo de padres organizados de Esquel que buscan la forma de garantizar la vuelta a clases este año en Chubut.

El mandatario municipal se mostró de acuerdo con lo que ellos le plantearon: "Están preocupados por el inicio de clases, yo no pertenezco al grupo pero si no tuviera el cargo que tengo sería parte. Uno de mis hijos debería haber egresado en diciembre pasado pero no tuvo clases en todo el año, mi hija más chica no empezó primer año porque no tuvo clases". "La situación es extremadamente compleja porque está el tema sanitario mezclado con lo salarial de fondo. Sabemos que si se levantaran todas las medidas restrictivas tendríamos ese problema", remarcó el intendente.

Ongarato consideró que "en esto se nos va la educación, la vida de nuestros chicos". En este sentido, los padres "están estudiando alternativas para plantear que haya clases con restricciones sanitarias, con grupos reducidos, una serie de medidas que hay que estudiarlas bien y plantearlas al gobierno de la provincia y a los trabajadores docentes, a los que también se les adeudan varias masas salariales".

"En 3 años solo ha funcionado la educación privada, aquellos que pudieron pagar lograron que sus hijos tengan educación. Hoy hasta la educación semipública en el Colegio Salesiano está muy complicada", evaluó. Asimismo, dejó en claro que "es responsabilidad de todos" más allá de que "el gobierno de la provincia tiene una cuota enorme de responsabilidad": "Entre todos tenemos que lograr que la educación que considero que es la mejor, la educación pública, vuelva a ser una realidad para nuestros chicos".

"Si no pueden tener todas las horas de clases por las restricciones sanitarias, que tengan clases parciales, en grupos reducidos y menos horas. Necesitamos que se haga porque es el futuro de nuestros chicos".

"Los que hoy no están recibiendo educación son los que nos van a cuidar a nosotros cuando seamos mucho más grandes", reflexionó en el cierre Sergio Ongarato. "Si no los sabemos educar, no les vamos a poder exigir que nos cuiden como nosotros pretendamos o como nosotros tratamos de hacer con nuestros mayores", resaltó.