Néstor García: "El turismo es el sector que más futuro económico tiene en esta provincia por lejos"

El ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, se encuentra recorriendo la región cordillerana y pasó por los estudios de Red43 para tener una charla exclusiva sobre diversos temas. En primer lugar, el funcionario se refirió a la reunión que mantuvo hoy con Sergio Ongarato y Gustavo Simieli, en la que abordó principalmente la problemática del Viejo Expreso Patagónico.

"Recepcioné la inquietud y tengo una excelente relación con Leandro Cavado (ministro de Producción, que tiene bajo su órbita La Trochita)", indicó García. "Ofrecí nuestra colaboración para destrabar la situación que está atravesando, que es compleja. No es solamente ponerla en marcha, que podría llegar a ser lo más simple. Hay varias cuestiones de las que fui informado por el intendente, obviamente voy a charlar con Leandro y a hacer algún aporte", resaltó el ministro.

"Hay que hacer todo un análisis, entiendo que no es solamente poner en marcha La Trochita y comenzar un viaje turístico. En realidad tienen que darse un montón de cuestiones, analizarlo, y trabajarlo de otra manera, para mi punto de vista no ha sido lo más saludable lo que se dio en estos 15 o 20 años".

En cuanto a la reactivación del turismo, aclaró: "Hay que destacar que fue la única actividad que tuvo 0 facturación durante 9 meses. El turismo tiene varias ramas y algunas no han tenido todavía ningún movimiento, por suerte una parte importante ha reactivado". "El balance lo vamos haciendo día a día, se planteó un rebrote pero el turismo se tiene que enmarcar dentro de un contexto de previsibilidad, de proyección y esta situación lo que menos permite es la previsibilidad y la proyección", evaluó.

De todas formas, afirmó que "estamos conformes con los números al día de hoy por el entorno, no por lo que consideramos que debe mover el turismo en esta provincia, sabíamos que no íbamos a llegar ni cerca". "En este contexto, indudablemente se ha dado un movimiento interesante, pero sirve de paliativo nada más", precisó.

"Creemos que todo el 2021 va a ser de construcción de turismo":

En referencia a la cantidad de visitantes, advirtió: "Cuando se toma el 40% se habla de ocupación de camas, que es real pero el turismo se compone de otras ramas, no de alojamientos solamente. Agencias de viaje, guías de turismo, excursiones, y ese movimiento es mucho menor". "Debemos trabajar con todas las otras ramas que no tienen actividad", destacó el titular de la cartera turística.

"Estamos en esos números como alojamientos a nivel provincial, en lo otro estamos bajísimos porque hay un movimiento mucho más individual de la gente".

¿De dónde están llegando los turistas?: "Hay movimiento provincial y de provincias vecinas. Hay un sector de Buenos Aires u otros centros poblados que no quiere ir a otros lugares de mayor población como Mar del Plata y ha decidido por lugares más chicos. Eso ha actuado en beneficio nuestro". Subrayó que "estamos bien comparativamente con otras provincias".

Dentro de estas dificultades, valoró el esfuerzo de los prestadores: "El sector turístico es uno de los de mayor fortaleza, por muchísimo menos en otras actividades se han cerrado fábricas. La resistencia, la insistencia, el tesón y los deseos de superar esta crisis que tiene todo el sector es muy loable. Dan ganas de acompañarlos". "Es el sector que más futuro económico tiene en esta provincia por lejos", enfatizó.

El funcionario puso en valor las potencialidades de Chubut: "Si nos remontamos a qué oferta podemos llegar tener hacia el futuro, tenemos una oferta que ronda los 65 millones de años, hace un pequeño descanso en 1.000 años con los alerzales y nos vamos a un presente maravilloso, con bosques, naturaleza, fauna. Esta provincia lo tiene todo y metro a metro. Indudablemente que nuestras posibilidades son ciertas, están intactas y son de las mejores". "No por casualidad somos el centro de la Patagonia. Estamos estratégicamente ubicados en el lugar adecuado. Estará en nuestra inteligencia saber acompañarlos con el sector privado e ir tomando decisiones serias, de conjunto", agregó.

"Viene un nuevo turismo y ese nuevo turismo está en el cuidado personal, de una atención mas personalizada. Está en los espacios naturales y abiertos. En eso corremos con grandes ventajas si somos inteligentes".

Por otro lado, habló sobre los cuidados y dejó una contundente reflexión: "Me preocupa el cumplimiento de protocolos de las comunidades locales. El turista viene a cuidarse y no hace una vida social en una comunidad, el turista que venga de Buenos Aires se aloja en una cabaña, va al lago, vuelve, va a un restaurante, en todos los entornos hay protocolos que se están aplicando con seriedad y muchísima responsabilidad". "Me preocupan grandes movilizaciones, la junta de amigos, ver muchísima gente sin barbijo en la calle. Me preocupa mucho más eso. No creo que haya entrado a la Unidad Penitenciaria ningún turista", sostuvo.

Consultado por la conectividad aérea que es un gran reclamo en la cordillera, García manifestó: "Es un día a día, charlamos permanentemente con responsables de líneas aéreas". "Andes está por dar sus primeros pasos en Puerto Madryn, una posibilidad que le habíamos dicho es que tenga una conexión en Esquel, LADE tiene una conexión con Esquel, pero es todo un período de prueba", puntualizó.

