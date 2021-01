Llega la 95° Expo Ovina con jura y remate por streaming

Del 22 al 24 de enero se llevará a cabo la 95° Exposición Ovina en la Sociedad Rural Esquel.

Al igual que la última exposición de toros, el formato de actividad será virtual, con el ingreso al lugar de los cabañeros que traen sus animales para vender y exponer y de aquellos interesados compradores que quieran revisar los animales.

El Presidente de la Sociedad Rural Esquel, Leonardo Jones, informó que ya están con todos los preparativos en el lugar: "hay mucho trabajo con los cabañeros que ya han inscripto a los animales. Tenemos todos los datos. Estos días la actividad previa nos consume la energía".

"No va a haber ninguna otra actividad como exposición de caballos, asado, peña, stands, conferencias, etc,. No es factible hacerlo este año. Nos hemos focalizado en garantizar el espacio de comercialización que necesitan los productores"