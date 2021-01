La funcionaria aseguró que "los ensayos, realizados en conjunto con un equipo de Nueva York, demostraron que no agrava el cuadro clínico de la enfermedad" y lo definió como "muy tranquilizador".

El Gobierno nacional comunicó el sábado que la nueva cepa británica de coronavirus fue detectada en Argentina en un pasajero proveniente del exterior del país. El mismo arribó asintomático a Ezeiza a finales de diciembre pasado proveniente de Frankfurt.

La directora científico técnica del ANLIS Malbrán, Claudia Perandones señaló que se realizó una investigación para conocer qué sucede con la respuesta inmune del organismo, ante esta variación del SARS CoV2.

Los resultados no se publicaron, pero "la mutación N501Y (de la variante británica) no puede escapar a la respuesta inmune mediada por anticuerpos neutralizantes", detalló por lo que "no implica una mayor gravedad en el cuadro clínico del coronavirus".