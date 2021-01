La presidente del barrio Don Bosco de Esquel, Julia Catriman, se refirió a las gestiones que se realizan desde la sede para mejorar la calidad de vida del vecino.

En este sentido, indicó que hace más de una semana viene reclamando por el repaso de las calles del barrio: "no se puede ni subir, ni bajar. La calle está destruida. Además hay una pérdida de agua, por la que he reclamado en la Coop y aun no tengo respuestas".

"El repaso de calles esperemos se haga esta semana. En la Humpreys nunca repasaron desde que estoy en la presidencia del barrio. He pedido que agreguen ripio entre las calles 25 de mayo y Belgrano"

En otro orden, comentó que la recolección de residuos se hace tres veces por semana, pero hay sectores en los que el camión no puede circular y los recolectores deben hacer el trabajo a pie.

También, habló sobre las gestiones para la conexión de gas para el invierno, donde se busca llegar a unas 25 familias con el servicio: "hay tres familias que no tienen los servicios esenciales. Queremos ayudarles".