El deportista de Corcovado, David Hernán Almendra, ya se encuentra en Buenos Aires donde participa con otros dos chubutenses del Campus de Entrenamiento Intensivo que se extenderá hasta el próximo 30 de enero.

Junto con Almendra están los luchadores Isaías Urquiza y Rafael Proboste, quienes fueron convocados por la Federación Argentina de Luchas Asociadas con miras a la posible participación del seleccionado argentino en el Torneo Panamericano Juvenil.

Gracias al respaldo de Chubut Deportes que facilitó el traslado, los atletas se encuentran en el CENARD y comenzaron con los entrenamientos hasta el día 30 de enero, fecha en la que tienen previsto su regreso a la provincia.

Los deportistas que forman parte de este campus, que se desarrolla en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Buenos Aires, tienen como objetivo la puesta a punto del equipo nacional. En el mes de julio, está previsto que se realice El Torneo Panamericano Juvenil en la ciudad de Buenos Aires.

UNA PENA, SE FUE A LA PAMPA

La provincia del Chubut no supo, no pudo o no quiso, retener a uno de los referentes de la Lucha Olímpica ya que el profesor cubano Oliver Arévalo Medina viajó hacia la provincia de La Pampa para sumarse al proyecto “Menos de 1.000 + deporte” que comenzó a implementar la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Pampa.

El cubano Oliver Arévalo Medina, se radicará en Realicó, localidad ubicada a 170 km al norte de Santa Rosa (capital de La Pampa) y desde ahí se dirigirá a las pequeñas localidades aledañas para el armado de tres centros deportivos de Lucha Olímpica.

Oliver fue convocado por medio del Director de Políticas Deportivas, el profesor Fernando Porlay, quien ha trabajo en el área de Chubut Deportes en la primera gestión de Walter Ñonquepán.

Arévalo Medina recibió el afecto de los muchos amigos que cosechó en la provincia quienes le desearon el mayor de los éxitos.