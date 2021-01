Comenzó en la Sociedad Rural de Esquel la 95° Exposición Ovina. En esta oportunidad y al igual que la última exposición de toros, el formato de actividad es virtual, con el ingreso al lugar de los cabañeros que traen sus animales para vender y exponer y de aquellos interesados compradores que quieran revisar los animales.

"No va a haber ninguna otra actividad como exposición de caballos, asado, peña, stands, conferencias, etc,. No es factible hacerlo este año. Nos hemos focalizado en garantizar el espacio de comercialización que necesitan los productores", indicó Leonardo Jones, presidente de La Rural.

En este contexto, de 15.30 a 17.30 de hoy será la jura de grandes campeones y a las 19 horas se realizará el acto y discurso inaugural. El remate de los campeones está previsto para el domingo a las 11 de la mañana. Todo se transmite por la web y el canal de YouTube de la Sociedad Rural.

En esta oportunidad hay 16 cabañas inscritas y participan 30 Carneros Merino Astado, 20 Carneros Polled Merino, 12 Carneros MPM, 7 Carneros Corriedale, 5 Hembras Merino y 100 Ovejas MPM 6 años.