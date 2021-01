"Desde la política hoy se gestionan negocios, no intereses comunes"

El exsenador nacional Mario Cimadevilla conversó con Red43 sobre la realidad del país. Al respecto, el referente radical hizo una crítica sobre lo que está pasando en la política argentina.

"No quiero caer en la grieta para analizar los problemas del país. La pandemia ha afectado mucho en el mundo y hay países que han tomado medidas mucho más duras que las nuestras. Acá por suerte no hemos tenido estado de sitio, ni toque de queda", evaluó Cimadevilla. "Sí puedo señalar lo que a mí me parece que fueron errores, pero también observo que todo el mundo está aprendiendo sobre lo que es este virus", consideró.

En este marco, sostuvo: "Creo que ha faltado acordar las acciones con otros sectores políticos. Ésta es la crítica que yo hago".

De todas formas, dejó en claro que "no es bueno meter la discusión sanitaria en la grieta, estamos hablando de la salud de la gente". "Acá pareciera ser que una vacuna es buena o mala no por su efecto científico sino por el lugar del que proviene. Esto es un disparate", enfatizó..

"El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por decir a alguien opositor al gobierno nacional, con mucho criterio ha defendido la necesidad de acordar entre todos y no ha criticado las políticas de salud del gobierno nacional. Ha defendido la necesidad de traer vacunas al país y que todas tienen según él el examen científico necesario para su efectividad", ejemplificó.

"Me entristece que aún ante una pandemia que nos pone en riesgo a todos, a la economía del país, no podamos acordar soluciones entre todos y usemos la pandemia para agrandar la grieta. La gente está podrida, quiere saber de la vacuna. Yo escucho a los periodistas hablar de la vacuna y no a los científicos".

En este contexto, puso en valor la figura de Raúl Alfonsín: "Se ha dejado de convocar a la gente detrás de objetivos comunes. Alfonsín en el sepelio de Abel Amaya dio un discurso durísimo, en plena dictadura. Dijo que los argentinos debíamos dejar de derrotarnos entre nosotros y sumar esfuerzos para salir del escenario en el que estábamos en ese momento". "En la campaña presidencial hablaba de Perón, Evita, Lisandro de la Torre, de Palacios, y convocaba a todos a trabajar detrás de un objetivo común que era recuperar la democracia, decía que venga cada cual con su bandera partidaria pero flameando más alto la bandera Argentina", recordó Cimadevilla.

"Yo me forme políticamente ahí, con un hombre que hacía política convocando a la sociedad detrás de objetivos comunes. Hoy se ha fomentado el odio al otro como convocatoria a movilizarse políticamente, Durán Barba fue dañino para la sociedad argentina", analizó el exsenador. "(Durán Barba) creyó que fomentando el odio a Cristina garantizaba el triunfo de Macri. Macri perdió pero quedó instalado el odio de un sector contra otro, y yo no voy a defender a Cristina porque fui el senador más hostil que tuvo durante su gestión", apuntó.

Por último, realizó una profunda crítica sobre el rol actual de la política: "Falta grandeza para convocar a la dirigencia política, a la sociedad, por objetivos comunes porque no los tienen. Desde la política hoy se gestionan negocios, no se gestionan intereses comunes".