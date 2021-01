Javier Comparada y Damián Villanueva, en nombre de la Asociación de Comerciantes y Afines, hicieron un fuerte planteo vinculado a la actividad turística y la defensa de los recursos naturales.

Al respecto, Villanueva planteó: "En todos los destinos turísticos se viene dando esta cuestión de que si bien se abre el turismo, determinadas restricciones y condicionamientos incluso de propios turistas hacen que no sea una de las temporadas más exitosas ni mucho menos". "Obviamente hoteleros, gastronómicos tienen un impacto mucho mayor, pero aquellos que somos comerciantes que también de alguna manera nos impacta la llegada del turismo notamos que la temporada no es lo que podría haber sido", explicó el comerciante.

"Entendemos todas las cuestiones que tienen que ver con la pandemia pero hay que empezar a analizar lo que se puede llegar a hacer de ahora en adelante".

"Para tener una temporada exitosa uno tiene que tener previsibilidad, tiene que informar a los turistas cuáles son los productos turísticos disponibles y eso hoy en día no se está dando", continuó. En este punto hizo hincapié en la situación de La Trochita, La Hoya y el Parque Nacional Los Alerces, dado que "tenemos muchísima incertidumbre sobre estos 3 recursos principales de la ciudad": "Esquel está posicionado como destino gracias a esos productos turísticos y no tener certidumbre sobre ellos hace que la demanda se retraiga".

"Es importante el trabajo conjunto entre el sector privado y el público para saber de qué manera nos vamos a posicionar como destino de cara a la próxima temporada, tanto de invierno como de verano. Si el Estado toma las decisiones de ir hacia un rumbo pero si el privado no las puede acompañar es difícil que tenga éxito", resaltó Villanueva.

Por todo esto, subrayó que "desde la Asociación hacemos un fuerte llamado al trabajo en conjunto, a la vinculación entre los sectores y a definir políticas públicas a mediano plazo para tener certidumbre y los turistas puedan llegar al destino".

"Me parece sumamente preocupante y que el gobierno municipal debería tomar cartas en el asunto, se utilizan este tipo de cuestiones para demonizar al personal de La Trochita. Lo que se está buscando es desprenderse de La Trochita que ya sabemos los grandes negociados que ha traído a lo largo del tiempo el desprendimiento de nuestros recursos naturales", amplió Comparada. "El mejor ejemplo lo tenemos con La Hoya que nunca quedó claro y perdimos la oportunidad desde nuestras comunidades de manejarlo", analizó.

En este sentido, realizó un llamado al sector turístico por la situación que atraviesa el Viejo Expreso Patagónico "para que nos pongamos de acuerdo y defender fuertemente nuestros recursos". "La Trochita al sector le ha traído muchísimas satisfacciones, nos permitió durante muchos años generar nuestro trabajo, desarrollarnos nosotros y generar fuentes de trabajo genuinas", remarcó.

"Necesitamos que La Trochita esté al servicio de la comunidad y de la provincia":

"Si no se mal concesiona y entendemos que no queda al servicio de la comunidad sino en perjuicio por las tarifas tan elevadas que nos ponen y por no sentir el amor que sentimos desde la comunidad ocurren cosas como que se llevan elementos a Bariloche, o no abren y nos quedamos pidiendo explicaciones", evaluó. Opinó que "para evitar ese tipo de cosas entendemos que desde el municipio hay que tener una fuerte defensa de esos recursos".

Para el comerciante gastronómico "no podemos estar meses y meses discutiendo lo mismo sin hacer nada ni salir por los medios diciendo que nos da pena o lástima, tenemos que tener una fuerte reacción". "Tenemos que tener una fuerte presencia ante los gobiernos para que las cosas se desarrollen, no podemos solamente salir por los medios diciendo que estamos preocupados y nos duele, tenemos que gestionar", manifestó.