Es uno de los imputados vinculado a la investigación de un violento robo ocurrido en una vivienda de Trevelin, el lunes 29 de junio de 2020. Cumplió prisión preventiva, la que fue luego morigerada por arresto domiciliario y con posterioridad con una autorización para realizar salidas laborales. La policía lo encontró este miércoles, mirando vidrieras junto a su pareja en horario laboral. Fue detenido y llevado a audiencia en la que la fiscal, María Bottini requirió que se disponga su detención en comisaría hasta la audiencia preliminar.

Bottini relató al juez Jorge Criado, los pormenores de las circunstancias en las que se produjo la detención y los fundamentos por los que el arresto domiciliario debe ser revocado y disponerse la prisión en comisaría. Criado intervino en reemplazo de Rolón que se encuentra de licencia. La fiscal detalló que el acusado cumplió prisión preventiva, superado el primer plazo se morigeró la medida pasando a arresto domiciliario. Todos los imputados solicitaron una nueva morigeración, para salidas laborales por la difícil situación económica que implicó para sus familias. En su caso, en el horario de 8 a 16.

La policía lo encontró de la mano de su pareja, mirando vidrieras por el centro de Trevelin, a las 12:30 hs. En esas circunstancias se produjo la detención al constatar el incumplimiento.

Fiscalía pidió que se revoque el arresto domiciliario y se disponga la prisión preventiva, hasta la preliminar, plazo dispuesto por Rolón. “Cuando incumplen dejamos de compartir que se otorgue una prisión domiciliaria, lo más grave de todo es que se toma con liviandad una resolución de un juez”, observó Bottini.

La defensora particular, Graciela Conesa, indicó que por las condiciones climáticas del miércoles, su defendido no pudo completar sus tareas laborales y debió regresar antes a su domicilio, como siempre, lo hizo trasladado por el padre. Cerca de su casa vio que su pareja estaba en el centro, descendió del rodado y se encontró con ella para volver a pie a la vivienda. La letrada insistió en que no hubo voluntad de incumplir.

Criado indicó que la norma aplicable es clara. Frente a un incumplimiento a la orden judicial, corresponde que pierda el beneficio y se transforme la medida en una de efectivo cumplimiento en comisaría. El magistrado destacó que Rolón fue contundente al explicar el alcance del arresto domiciliario y que el imputado quebró las reglas impuestas, por lo que la única alternativa posible es la requerida por la Fiscalía.

El hecho

El 29 de junio de 2020 aproximadamente a las 21:10 hs, uno de los imputados llamó a la puerta del domicilio del denunciante, su vecino. Al abrir, dos sujetos habrían sorprendido al anfitrión, uno lo habría golpeado con un caño de hierro en la cabeza, al menos tres veces. Inmediatamente, el vecino habría arrojado una estocada al pecho de la víctima con un cuchillo. Hicieron subir al denunciante a la planta alta, lo arrojaron al piso y uno de ellos volvió a pegarle en la cabeza con el mismo hierro, mientras el otro intentaba apuñalarlo sin éxito por la resistencia que ofreció el denunciante.

Ataron con cinta las manos de dos mujeres que había en la vivienda. El denunciante se levantó y arrojó contra la pared a uno de los atacantes, otro se acercó por atrás, lo sujetó con un brazo presionándole el cuello mientras con la otra mano le efectuó golpes de puño en la cara a la altura del pómulo derecho. Forcejeando cayeron por las escaleras. Una de las mujeres se acercó a la escalera, situación que fue aprovechada por otro de los imputados para empujarla y hacerla caer hasta la planta baja.

El relato del denunciante continúa indicando que ya en la planta baja se incorporó e intentó abrir la puerta para pedir ayuda, pero antes, su atacante le gritó a un cómplice que estaba afuera, que no le permita que salgan. La fuerza de la víctima logró vencer la sujeción del picaporte del coimputado, abrió la puerta y pidió ayuda a los vecinos.

El imputado que permaneció en la planta alta revolvió el domicilio en busca de objetos de valor, se apoderó de tres teléfonos, una notebook y dinero en efectivo.

Fuente: Ministerio Público Fiscal