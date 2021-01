"El personal del sector público provincial debe asumirse como un acreedor del Estado"

El Licenciado en Economía Carlos Baroli planteó una propuesta para intentar solucionar el conflicto que viene de larga data entre los trabajadores del sector público provincial y el Estado por el atraso en el pago de salarios y aguinaldos.

El especialista lo propuso como "un corte para la conflictividad sindical que entiendo completamente genuina". "La posibilidad de solucionar el brete en el que estamos es que se formalice de alguna manera la deuda, que se pueda transformar en una deuda comercializable con algún tipo de título público que se reconozca y digan: 'mirá esto no te lo puedo pagar en efectivo ya al 100%, te lo pago de esta manera pero a partir de ahora vas a cobrar en tiempo y forma y con la paritaria cerrada'", propuso.

"El personal del sector público provincial debe asumirse ahora como un acreedor del Estado", sostuvo Baroli. "Es decir, se consolida esta deuda y que el Estado proponga cómo la va a pagar. La única condición para sentarse a la mesa a negociar es que a partir de ahora deje de generarse deuda, que se pueda pagar normalmente", indicó.

El especialista aseguró que no ve posible otra alternativa: "Creo que va a haber daño porque la gente que esperaba tener su sueldo en tiempo y forma no lo ha tenido y no le va a resultar cómodo que se lo pospongan en X cantidad de cuotas, pero por otra parte el Estado no tendría capacidad de resolverlo en forma inmediata por el volumen de deuda que se generó". "Podría ser una salida razonable, con un trato similar al que hay con acreedores externos. Que tenga un estatus de deuda de alta jerarquía", evaluó.

En cuanto a la reforma tributaria que piden los gremios, afirmó: "Podría suponer que el Estado consiga recursos adicionales con nuevos tributos es un proceso largo, de resultado legislativo incierto y si bien se puede pensar en eso estructuralmente no va a resolver el problema coyuntural de manera inmediata".

Sostuvo que "si en 2021 impacta la rémora de los salarios no pagados en tiempo y forma pasados el conflicto no se resuelve más". "Yo puedo plantarme en el 2021 y no brindo mi trabajo porque está eso acumulado y se va a volver a generar una falla en los servicios de la provincia. El sector privado y la sociedad civil no están en condiciones de seguir sin los servicios que brinda el Estado provincial, en algún punto tendría que normalizarse", cerró.