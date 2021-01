Resoluciones para gastronómicos: "la gente venía y teníamos que decirle que no podíamos sacar más pedidos"

Red43 dialogó con Juan Carlos Sandoval, propietario de "La Piedra" Pizzería, quien detalló sobre las nuevas medidas que afectan a los gastronómicos y cómo ha sido el trabajo durante lo que va de pandemia.

"Venimos tratando de acomodarnos con los horarios que es lo que más complica, mas ahora con el verano que la gente se quiere relajar un poco más y pedir un poco más tarde. Estamos abriendo un poco más temprano para cerrar a horario"

"Estos días se ha notado el cambio, se ve que la gente no tiene información cuando llega a Esquel. Buscan lugares para comer y está todo cerrado. Se ve gente pero hay que adaptarse a estos horarios. Los único que se nos ocurre es decir que vayan a Trelvelin a comer, que no tienen restricciones", comenta el prestador, agregando que se está trabajando con modalidad Delivery; "te limita a una cantidad de pedidos, no damos a basto".

"Tratamos de acomodarnos y aprovechar todo el tiempo que podemos. El primer día de restricción eran las 22 hs y la gente venía y le teníamos que decir que no podíamos sacar más pedidos"

Además, resaltó que "uno tiene la esperanza de trabajar un poco más en e verano. Estamos viendo las medidas del día a día. Queremos que si viene un turista, se vaya conforme de Esquel".