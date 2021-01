Con la aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra la CoVId-19 en el recién finalizado diciembre, el mundo fue testigo de la puesta en práctica de una inversión sin precedentes en investigación y desarrollo. Ello reafirma, una vez más, que los problemas más acuciantes de la humanidad son imposibles de resolver sin la cooperación global como la que se puso en marcha, donde la ciencia fue la gran protagonista reclamando más atención, recursos y el lugar que la mala política, en gran medida, le ha socavado sobreponiendo intereses mezquinos, individuales y poco altruistas.

Cuando se observó que el coronavirus se convertía en desastre dejando expuesto a todo el sistema de salud mundial, las certezas que para este año tuviéramos una vacuna segura, eran escasas. No había precedentes de semejante desarrollo científico en tan corto tiempo. Estar aplicando a la fecha ya las primeras dosis y Argentina, ser parte de esta posibilidad, es un verdadero record que da paso a la esperanza que volveremos a la vida de apretones de manos y amigos alrededor de la mesa.

Más allá de la vacunación que ya se está llevando a cabo, más de 200 posibles vacunas continúan en desarrollo clínico y preclínico. De ahí la hazaña de hoy poder contar con un proceso en marcha del cual esperamos que su accesibilidad sea sin distinciones y de manera equitativa, comenzando por quienes más la necesiten.

Es importante destacar que para garantizar la seguridad y eficiencia de la vacuna cada país cuenta con entes reguladores, además, a escala mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina distintos organismos técnicos independientes que garantizan que se cumplan estrictas normas de seguridad y eficiencia las cuales no pueden ser menores aún si la premura de la demanda es alta, como sucede en el caso del coronavirus.

Expertos aseguran que es difícil que se política meta sus manos, para tranquilidad de la humanidad, y que se apruebe una vacuna que no se haya sometido a las pruebas y ensayos clínicos que deben hacerse antes e incluso después de su distribución.

El logro de la incipiente vacunación no nos libera de las medidas que desde el comienzo de la pandemia se dieron como válidas: el lavado de manos, la distancia social y el aislamiento ante la sospecha de contagio. Estas normas siguen estando vigentes y según parece, tendremos que convivir con ellas por varios meses más, para lo cual es necesario que prevalezca el sentido común y la coherencia cuando se hagan campañas para que no se descuide la población o se tomen medidas ante posibles rebrotes.

También es necesario que el mensaje que se dé a la población sea congruente y no cambie de un día para otro, Los gobiernos de nación, provincia y municipio deben pasar un curso básico de comunicación, aunque Esquel en esta materia parece caso perdido.

¿Abrieron los locales gastronómicos al público? Pregunte a un policía que recorría las calles de nuestra ciudad; sí, me contestó. ¿Ya no los cierran más, estarán abiertos mañana? No sé señor, veremos que piensan cuando amanezca. Así se improvisa en nuestra ciudad, donde también decretaron otras medidas ridículas como la de un profesor con solo un alumno en los gimnasios, circulación por DNI para residentes y no para turistas y etcétera de cosas, como decía un paisano amigo, sabio y expresivo.

Aún con este folclore político, festejamos este enero que mujeres y hombres dan su mejor esfuerzo para que la ciencia y la investigación nos hagan posible el milagro y la esperanza de la vida. A ellos y a todos los que se cuidan y nos cuidan, un muy buen 2021 con esperanza y Fe en una mejor Argentina.

CHISTECITO DE YAPA

-Estoy en el hospital…

-¿¡Qué te pasó!?

-A mi nada. Es mi primo, no puede hablar ni caminar…

-Pobre…¿Qué le pasó?

-Acaba de nacer…