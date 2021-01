En diálogo con Red43, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a un posible retroceso de fase a nivel nacional que está en evaluación ante el importante crecimiento de contagios de Covid en los últimos días.

"Cuando las medidas las toman los niveles superiores como Provincia o Nación hay que acatarlas, una República funciona de esa manera. Cuando hay una estrategia de orden nacional se tiene que acatar", sostuvo Ongarato. "Sé que se está trabajando a nivel nacional con estas medidas y veremos que resuelven ellos", remarcó.

Independientemente de esto, el mandatario municipal solicitó a la población respetar las medidas dispuestas a nivel local: "Esto no es exclusiva responsabilidad del intendente, cada vecino es responsable de sus actitudes en lo que es las medidas sanitarias por el Covid-19". "Desde la municipalidad generamos un marco general y después cada uno tiene que acompañar. Vamos a ver ahora qué determina Provincia y Nación", explicó.

El intendente reconoció que ve esta realidad "con muchísima preocupación, yo considero que pasadas las Fiestas la gente ya no se reúne tanto, no hay tantos festejos y nosotros el lunes vamos a estar en condiciones de abrir bastante". "Sí está el Plan Detectar y si Salud con la venida del ministro que me dijo que el jueves o viernes va a estar viniendo, que él pueda organizar lo desorganizados que están en el área externa y podamos reabrir el turismo", evaluó.

En cuanto a la necesidad de mantener abierta la actividad turística, que generó algunas quejas, resaltó: "Hay algo que la gente quizás no entiende, no lo ve porque es más a largo plazo. Si nosotros no tenemos turismo este verano, si fracasa la temporada una vez más, nos quedamos sin sector turístico". Indicó que la capacidad de los prestadores ya se redujo en "500 camas desde el inicio de la pandemia".

"Nuestra ciudad queda a merced de que no con este intendente ni con esta gestión, pero en la próxima la única alternativa que tengamos sea la minería como le pasa a todos los pueblos del interior y esto es lo que yo estoy tratando de evitar por todos los medios", advirtió Ongarato. En este sentido, subrayó que intentan "que el turismo esté fortalecido porque es la única alternativa que no sea el Estado para que no haya minería en nuestra ciudad y darle trabajo a los vecinos".