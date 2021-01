Mariano Mateo es un reconocido prestador gastronómico de la ciudad de Esquel. Hace algunos meses, debió cerrar su parrilla céntrica ubicada sobre Rivadavia y ahora apuesta a su local gastronómico ubicado sobre calle Dante Brozzi, casi Ameghino.

En diálogo con Red43, detalló sobre lo difícil que ha sido para el rubro mantener un funcionamiento que permita cubrir los gastos diarios y sobre el pedido de extensión horario para atender al público.

"La situación realmente nos perjudica mucho; porque el horario hasta las 22 es para tener gente es solamente en la vereda y en el comedor no se puede. Yo estoy convencido que adentro, la gente está más protegida. Nosotros hemos cumplido todos los protocolos"

En este sentido, agregó que "en dos horas no podemos hacer nada. La gente sale cuando yo tengo que cerrar. Necesitamos una hora más".

La modalidad delivery ha sido una de las salidas del comercio, según comenta Mateo, pero para el rubro parrilla es más dificultoso realizarlo: "con el delivery me alcanza solo para pagar la luz o el gas".

"Yo voy a tratar de ver las posibilidades para que nos traten de dar una hora más, porque es una cuestión de subsistencia. Ya cerré un negocio, no me queda más nada que vender y no tengo más nada. Creo que mis colegas también están complicados"