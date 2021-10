En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, dialogamos con el edil de Cambiemos, Rubén Álvarez, sobre lo ocurrido en la jornada del martes en el Honorable Concejo Deliberante, cuando un grupo de vecinos encabezado por el exconcejal Tomás Pinto, realizó un planteo que tuvo discusiones subidas de todo.

"No puedo aprobar lo que pasó; yo he tenido la posibilidad de representar a trabajadores en situaciones más graves y no se me ocurrió hacer lo que hizo Pinto", detalla Álvarez, aclarando que no es la primera vez que se registra esta situación.

"De esa manera no hay forma de entablar un dialogo. No pudimos hablar en ningún momento; cuando quería explicarle algo, cambiaba de tema con agresiones y gritos"

El edil, agregó además que "siempre he estado en reuniones con los vecinos; hemos viajado a Rawson para destrabar temas y nunca fuimos con mentiras. Siempre dijimos 'hasta acá puede la muni y hasta acá no'; solucionamos gran parte del problema del gas".

"Escuché media hora de insultos pero no podía darle la espalda a los vecinos. Hay vecinos que si han sido respetuosos y han entendido la situación. Pinto no merece el mínimo de los respetos"

Álvarez manifestó su deseo de que la situación no se vuelva a repetir y adelantó que solicitará a la presidencia y ediles, que Pinto no sea quien represente a los vecinos en los próximos encuentros; "estos métodos no tienen que ser normalizados".

Al momento de hablar del reclamo en si, el edil dejó en claro que "el municipio no tiene la posibilidad de moverse de una forma más amplia económicamente como lo hace Provincia o Nación".